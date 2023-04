Spoločnosť Virgin Orbit požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi

San Francisco 4. apríla (TASR) - Spoločnosť Virgin Orbit miliardára Richarda Bransona, ktorá vypúšťa satelity, požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 po tom, ako si nedokázala zabezpečiť financie na svoju záchranu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Kalifornská spoločnosť podala žiadosť na bankrotový súd v okrese Delaware a plánuje predať svoje aktíva.



Podľa CNBC generálny riaditeľ Virgin Orbit Dan Hart minulý týždeň na stretnutí so zamestnancami povedal, že spoločnosť na neurčito zastavuje prevádzku a zruší 675 pracovných miest, čo predstavuje približne 85 % z približne 750 zamestnancov, kým bude pokračovať v hľadaní záchrany.



Virgin Orbit sídli v Kalifornii a vlastní ju Virgin Group, ktorá v nej má 75-percentný podiel. Spoločnosť v marci zastavila všetky operácie.



Bransonova investičná spoločnosť Virgin Investments vložila do skupiny 10,9 milióna USD (10,03 milióna eur) na vyplatenie odstupného a ďalšie náklady s tým spojené. Celkové náklady súvisiace s prepúšťaním sa odhadujú na približne 15 miliónov USD. Branson a jeho Virgin Group investovali do Virgin Orbit, ktorá sa v roku 2017 odčlenila od Bransonovej spoločnosti pre vesmírnu turistiku Virgin Galactic, celkovo viac ako 1 miliardu USD.



Hart pripomenul, že "tím spoločnosti Virgin Orbit vyvinul a uviedol do prevádzky novú a inovatívnu metódu vypúšťania satelitov na obežnú dráhu, zavádzal nové technológie a zvládol veľké výzvy aj riziká". Uskutočnil tiež niekoľko úspešných vesmírnych letov.



Spoločnosť úspešne vypustila na obežnú dráhu 33 satelitov, ale v januári sa jej nepodarilo vyniesť satelity z britskej pôdy. Problém počas štartu zabránil rakete dosiahnuť obežnú dráhu. Zrútila sa do oceánu. To zhoršilo finančné problémy spoločnosti, ktorá už niekoľko mesiacov hľadá nové prostriedky, pričom jej väčšinový vlastník Richard Branson už nie je ochotný firmu ďalej financovať.



"Aj keď sme vynaložili veľké úsilie na riešenie našej finančnej situácie a zabezpečenie dodatočného financovania, v konečnom dôsledku musíme urobiť to, čo je pre naše podnikanie najlepšie," uviedol vo vyhlásení Hart.



Kalifornská spoločnosť k 30. septembru uviedla aktíva vo výške približne 243 miliónov USD a celkový dlh 153,5 milióna USD.



Spoločnosť Virgin Orbit v utorok tiež uviedla, že Virgin Investments jej poskytne ďalší úver vo výške 31,6 milióna USD, čo jej umožní hľadať nový kapitál, kým je v konkurznom konaní na súde.



(1 EUR = 1,087 USD)