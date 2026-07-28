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Spoločnosť Visa plánuje znížiť počet zamestnancov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy.

Autor TASR
New York 28. júla (TASR) - Americký spracovateľ platieb Visa plánuje prepustiť 7 % svojej pracovnej sily, čo predstavuje redukciu približne 2600 pracovných miest. Spoločnosť sa tak snaží zvýšiť svoju efektívnosť, vyplýva z memoranda pre zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.

Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy. Umelá inteligencia totiž pomohla zredukovať opakujúce sa úlohy a zrýchliť vývoj produktov, ale nebola jediným faktorom pre toto rozhodnutie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osobu oboznámenú s argumentmi firmy. Spoločnosť Visa na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.

Začiatkom tohto roka konkurenčná firma Mastercard oznámila plány na prepustenie 4 % svojej globálnej pracovnej sily s odvolaním sa na potrebu presmerovať investície do rôznych oblastí. Fintech firma Block vo februári tiež uviedla, že prepustí takmer polovicu svojej pracovnej sily, čo znamená zrušenie 4000 pracovných miest.
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