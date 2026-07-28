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Spoločnosť Visa plánuje znížiť počet zamestnancov
Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy.
Autor TASR
New York 28. júla (TASR) - Americký spracovateľ platieb Visa plánuje prepustiť 7 % svojej pracovnej sily, čo predstavuje redukciu približne 2600 pracovných miest. Spoločnosť sa tak snaží zvýšiť svoju efektívnosť, vyplýva z memoranda pre zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.
Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy. Umelá inteligencia totiž pomohla zredukovať opakujúce sa úlohy a zrýchliť vývoj produktov, ale nebola jediným faktorom pre toto rozhodnutie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osobu oboznámenú s argumentmi firmy. Spoločnosť Visa na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.
Začiatkom tohto roka konkurenčná firma Mastercard oznámila plány na prepustenie 4 % svojej globálnej pracovnej sily s odvolaním sa na potrebu presmerovať investície do rôznych oblastí. Fintech firma Block vo februári tiež uviedla, že prepustí takmer polovicu svojej pracovnej sily, čo znamená zrušenie 4000 pracovných miest.
Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy. Umelá inteligencia totiž pomohla zredukovať opakujúce sa úlohy a zrýchliť vývoj produktov, ale nebola jediným faktorom pre toto rozhodnutie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osobu oboznámenú s argumentmi firmy. Spoločnosť Visa na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.
Začiatkom tohto roka konkurenčná firma Mastercard oznámila plány na prepustenie 4 % svojej globálnej pracovnej sily s odvolaním sa na potrebu presmerovať investície do rôznych oblastí. Fintech firma Block vo februári tiež uviedla, že prepustí takmer polovicu svojej pracovnej sily, čo znamená zrušenie 4000 pracovných miest.