Spoločnosť Visa rozširuje partnerský program v oblasti dopravy

Bratislava 13. novembra (OTS) - Spoločnosť Visa Inc. (NYSE: V) oznámila, že sa do ich globálneho partnerského programu v oblasti dopravy Visa Ready for Transit zapojilo už 100 partnerov. Tento program poskytuje dopravným a prepravným spoločnostiam prístup k širokej sieti technologických riešení a ďalšej odbornej podpore s cieľom zjednodušiť ich prevádzku a procesy. Dopravné spoločnosti po celom svete využívajú výhody spojené s bezkontaktnými platbami v turniketoch a autobusoch. Jazda s bezkontaktnou kartou alebo digitálnou peňaženkou pomáha cestujúcim šetriť drahocenný čas, pretože nemusia riešiť nákup cestovného lístka vopred alebo si vystáť radu na dobitie cestovnej karty. Len v minulom roku pomohla spoločnosť Visa spustiť 60 nových dopravných projektov. Rovnako pozitívne sú prijímané aj aktuálne projekty, v rámci ktorých vzrástli medziročne bezkontaktné transakcie o 40 %.,“ povedal, globálny šéf pre oblasť mestskej mobility, Visa. „Výberom technologického poskytovateľa alebo konzultanta na podporu svojho projektu prostredníctvom partnerského programu Visa, môžu dopravné spoločnosti zjednodušiť proces identifikácie vhodného partnera a potrebných odborných znalostí, zefektívniť testovanie a implementáciu a urýchliť tak celkový čas uvedenia na trh. Dopravné spoločnosti môžu posunúť svoje projekty vpred s istotou, že vybrané certifikované riešenie spĺňa vysoké štandardy zabezpečenia spoločnosti Visa.Ukázalo sa, že bezkontaktné dopravné riešenia zefektívňujú výber cestovného, znižujú prevádzkové náklady a zároveň pomáhajú zvyšovať objem cestujúcich vďaka spokojnosti a pozitívnej skúsenosti zákazníkov . Program Visa Ready for Transit poskytuje dopravným spoločnostiam prístup k 100 partnerom na celom svete s najlepšími riešeniami a schopnosťami na trhu, ktoré podporujú kľúčové aspekty systémov cestovného budúcej generácie, vrátane predaja cestovných lístkov, výberu cestovného a správy back office. Okrem dodávateľov technológií zahŕňa partnerský program spoločnosti Visa aj podporu z radov vedúcich poradenských firiem, ktoré môžu pomôcť dopravným spoločnostiam pri navrhovaní a implementácií riešení tým, že poskytnú prístup k technickej dokumentácii a odborným znalostiam. Spotrebitelia na celom svete stále častejšie uprednostňujú bezkontaktné platby, čo dokazuje aj fakt, že viac ako 50 % fyzických platieb kartou mimo USA bolo uskutočnených bezkontaktne. V USA bolo vydaných viac ako 100 miliónov bezkontaktných kariet Visa, pričom v roku 2020 sa ich očakáva až 300 miliónov.“ hovorí, produktový riaditeľ, Vix Technology.V súčasnosti spoločnosť Visa pomáha pri poskytovaní bezkontaktných platieb vo verejnej doprave a zlepšuje prepravu v praxi pre niekoľko tranzitných operátorov aj v našom regióne. V Českej republike priniesla bezkontaktné platby v rámci verejnej dopravy v Ostrave, Děčíne či Prahe. Rovnako na Slovensku sa snaží spoločnosť Visa presadzovať spoluprácu s dopravnými podnikmi s cieľom urýchliť bezproblémové cestovanie a priniesť výhody platenia kartami aj do slovenských miest.Ak ste poskytovateľ verejnej dopravy a chceli by ste sa dozvedieť viac o partneroch programu Visa Ready for Transit, bližšie informácie nájdete na tejto stránke Ak ste hardvérová alebo softvérová spoločnosť, prípadne dopravný konzultant a chceli by ste sa stať partnerom Visa Ready for Transit, alebo ak ste už prihlásený do programu a chceli by ste svoje riešenie certifikovať prostredníctvom Visa, viac sa dozviete tu