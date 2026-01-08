< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Vitol začne rokovania o dovoze a vývoze ropy z Venezuely
Nadnárodná spoločnosť so sídlom v Ženeve sa bude v najbližších dňoch snažiť finalizovať podmienky licencie, ktorá jej umožní pôsobiť v tejto juhoamerickej krajine, uviedol jeden zo zdrojov.
Autor TASR
Houston 8. januára (TASR) - Spoločnosť Vitol, jeden z najväčších obchodníkov s komoditami na svete, získal od americkej vlády predbežné povolenie na začatie rokovaní o dovoze a vývoze ropy z Venezuely na 18 mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Nadnárodná spoločnosť so sídlom v Ženeve sa bude v najbližších dňoch snažiť finalizovať podmienky licencie, ktorá jej umožní pôsobiť v tejto juhoamerickej krajine, uviedol jeden zo zdrojov. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla, že chce neobmedzene kontrolovať predaj ropy a príjmy Venezuely po tom, ako ozbrojené sily USA 3. januára zajali jej prezidenta Nicolása Madura. O účasti na obchode s venezuelskou ropou podľa agentúry Reuters rokuje aj ďalší globálny obchodník s komoditami, spoločnosť Trafigura.
Nadnárodná spoločnosť so sídlom v Ženeve sa bude v najbližších dňoch snažiť finalizovať podmienky licencie, ktorá jej umožní pôsobiť v tejto juhoamerickej krajine, uviedol jeden zo zdrojov. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla, že chce neobmedzene kontrolovať predaj ropy a príjmy Venezuely po tom, ako ozbrojené sily USA 3. januára zajali jej prezidenta Nicolása Madura. O účasti na obchode s venezuelskou ropou podľa agentúry Reuters rokuje aj ďalší globálny obchodník s komoditami, spoločnosť Trafigura.