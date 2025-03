Spoločnosť: Vo februári zbankrotovalo 509 ľudí, 65 % tvorili muži

Bratislava 12. marca (TASR) - Vo februári tohto roka zbankrotovalo 509 dlžníkov, až 330 z nich boli muži, čo predstavuje 65-percentný podiel. Žien bolo 179, pričom 12 z nich malo vysokoškolské vzdelanie, medzimesačne tak ide o trojnásobný nárast. Súdy zrušili v druhom mesiaci tohto roka 701 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach, z nich 636 z dôvodu nedostatku majetku a 65 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Vo februári skrachovalo 11 mužov s vysokoškolským vzdelaním, tvorili tak 3,3-percentný podiel z ich celkového počtu. V januári 2025 to bolo o jedného menej. Dlhodobo bankrotujú podľa spoločnosti najmä ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním a v produktívnom veku. Najviac zbankrotovaných mužov, a to celkovo 100, bolo tridsiatnikov a v prípade žien to bolo 51 vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Bankroty zasiahli aj seniorov, keď v kategórii od 70 do 79 rokov skrachovalo šesť mužov a osem žien. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 454 vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 55 na majetok podnikateľov.



"Medzi občanmi malo rôzne dlhé obdobie pred bankrotom 184, to jest až 40,53 %, ukončenú živnosť. Predpokladáme, že niektorí z bývalých živnostníkov sa zadlžili z dôvodu neúspešnej podnikateľskej činnosti," spresnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Formu konkurzu si zvolilo 501 ľudí, čo je viac ako 98 % z celkového počtu dlžníkov. Zvyšných osem sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Ľudia bez domova tvorili 11,4-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, dokopy ich bolo 57. Spoločnosť zároveň zaznamenala aj 12 manželských párov a 12 ľudí s rodinnými väzbami, ktorí zbankrotovali. Najviac osobných bankrotov, a to 90, vyhlásili obyvatelia Košického kraja. Ďalej nasledoval Nitriansky kraj s 87 dlžníkmi. Najmenej bankrotov vyhlásili ľudia z Prešovského kraja, a to konkrétne 39. Pre nepoctivý zámer boli zrušené aj tri oddlženia a do Registra diskvalifikácií pribudlo z toho istého dôvodu šesť dlžníkov.



Marková upozornila, že už v januári bol zaznamenaný výrazne nižší počet osobných bankrotov a pokračovalo to aj vo februári. Na základe údajov z Centra právnej pomoci SR boli príčinou pretrvávajúce technické problémy pri exporte dát v štátnych elektronických systémoch. "V medziročnom porovnaní s februárom 2024 totiž vidíme takmer 41-percentný pokles osobných bankrotov, čo, tak ako sme predpokladali, neodráža skutočný počet dlžníkov, ktorí podali žiadosť o osobný bankrot v januári, respektíve vo februári," dodala.