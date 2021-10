Bratislava 21. októbra (TASR) - Spoločnosť Voltia by mala elektrické dodávky vyrábať aj na Slovensku. Informoval o tom hovorca spoločnosti Pavel Šafranek.



Voltia podľa neho oznamuje spustenie piatich nových modelov elektrododávok s objemom 11 m3 na platforme automobilky Stellantis. Ide o vozidlá značiek Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall a Toyota (bude dostupná až budúci rok). Vyrábať by sa mali na Slovensku (Nitra, Trnava), neskôr tiež vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. Nové modely tak doplnia už skôr vyrábané modely s objemom 6, 8 a 10 m3.



"Platforma Stellantis eK0, ktorú sme si vybrali, má podľa nás obrovský potenciál. Navyše sa výborne hodí k doručovaniu tovaru po mestách. Reagujeme tým na zvýšené požiadavky firiem v postpandemickom období na ľahký pohyb v dodávke aj pre stojaceho človeka. Okrem toho sme sa s cenou dostali na m3 pod 3500 eur. Celkové mesačné náklady na prevádzku sú potom rovnaké alebo dokonca nižšie ako pri dieseloch," vysvetlil výkonný riaditeľ Voltie Juraj Ulehla.



"Spomínané modely plánujeme vyrábať v nových priestoroch v Nitre, ktoré prechádzajú náročnou rekonštrukciou. Produkcia bude určená pre celú Európu, na rozdiel od Trnavy, ktorá svojimi vozidlami zásobuje len strednú a východnú Európu. Ak bude potrebné, sme pripravení rozšíriť naše kapacity budúci rok o zahraničných partnerov vo Francúzsku, Veľkej Británii alebo v Nemecku," dodal Ulehla.



Voltia je európsky špecialista na e-mobilitu so sídlom v Bratislave. Poskytuje vývojové know-how, konštrukciu vozidiel, prototypy, nastavenie výroby a podporu predaja a marketingu. Klientov má v 17 krajinách Európy.