Spoločnosť Whirlpool Corporation dnes oznámila svoj globálny záväzok

Emisie rozsahu 1 a 2

Spoločnosť Whirlpool Corporation naplní svoj cieľ nulových emisií naprieč závodmi a prevádzkami do roku 2030 za pomoci svojich pokračujúcich a zrýchlených iniciatív. Niekoľko príkladov:

● snaha dosiahnuť 100 % využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, a to kombináciou týchto aktivít:

o montáž veterných turbín a solárnych panelov, využívanie trendu rekordne nízkej úrovne spotreby energie a vody pre každý vyrobený spotrebič,

o uzatvorenie virtuálnych zmlúv o nákupe energie (Virtual Power Purchase Agreement – VPPA) a zmlúv o nákupe energie (PPA) s energetickými spoločnosťami s cieľom financovať veterné a solárne elektrárne. Zámerom spoločnosti je získavať a vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov pre domovy po celom svete. Na svojom prvom projekte financovanom prostredníctvom zmluvy VPPA sa spoločnosť Whirlpool Corporation začala podieľať v januári 2021 v Texase. Projekt spoločnosti pokryje 50 % emisií rozsahu 2 v USA a jej celkovú uhlíkovú stopu pomôže znížiť o takmer 15 %;

● zlepšovanie energetickej efektívnosti závodov a procesov vrátane inštalácie svietidiel LED a zavedenia systémov energetického manažérstva vo všetkých závodoch a zariadeniach;

● využitie investícií na rozvoj odstraňovania uhlíka na kompenzáciu prípadných zostávajúcich emisií, ktorých vzniku sa nedá predísť.



● maximalizácia využitia materiálov a minimalizácia ukladania odpadu na skládky v rámci snahy o prijatie postupov výroby svetovej triedy. Spoločnosť Whirlpool Corporation sa usiluje do roku 2022 dosiahnuť vo všetkých svojich výrobných prevádzkach nulové ukladanie odpadu na skládky. Momentálne je na nulovej úrovni ukladania odpadu na skládky 70 % jej výrobných prevádzok;

● zvýšenie podielu recyklovaných materiálov použitých v produktoch a repasovanie a opätovný predaj produktov s cieľom znížiť ich ukladanie na skládkach;

● priama spolupráca so zákazníkmi a poskytovanie bezplatnej recyklácie obalov, aby sa odpadový materiál nedostával na skládky.



Bratislava 7. mája (OTS) - Spoločnosť Whirlpool Corporation dnes oznámila svoj globálny záväzok dosiahnuť do roku 2030 vo svojich závodoch a prevádzkach cieľ nulovej bilancie emisií. Záväzok sa bude týkať viac ako 30 výrobných prevádzok a veľkých distribučných centier spoločnosti Whirlpool Corporation po celom svete a bude zahŕňať priame emisie (emisie rozsahu 1) ako aj emisie súvisiace s energiou (emisie rozsahu 2).Spoločnosť Whirlpool Corporation okrem toho prisľúbila, že do roku 2030 zníži emisie súvisiace s celosvetovým používaním jej produktov (emisie rozsahu 3) o 20 % v porovnaní s hodnotami z roku 2016. Cieľom, ktorý schválila iniciatíva Science Based Targets je 60 % zníženie emisií všetkých rozsahov, ktoré sa spoločnosti podarilo dosiahnuť od roku 2005.povedal, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Whirlpool Corporation.Spoločnosť Whirlpool Corporation sa zaväzuje postupovať mimoriadne transparentne, pravidelne informovať o novinkách a zverejňovať podrobné informácie vo výročnej správe o udržateľnosti.V rámci znižovania emisií rozsahu 3 sa spoločnosť Whirlpool Corporation usiluje o taký dizajn produktov, aby boli energeticky účinnejšie a efektívnejšie využívali vodu. Spoločnosť investuje do inovácií, ktoré automatizujú úrovne vody, v predvolenom nastavení používajú studenú vodu a pomáhajú automaticky dávkovať čistiace prostriedky, čím sa ešte viac znižuje ich dosah na životné prostredie a spotrebiteľom šetria čas aj peniaze. Vďaka týmto snahám chce spoločnosť Whirlpool Corporation do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií kategórie 11 rozsahu 3 o ďalších 20 % oproti úrovniam z roku 2016, pričom stavia na 60 % znížení uhlíkovej stopy svojich používaných produktov od roku 2005.,“ povedal, globálny riaditeľ spoločnosti Whirlpool Corporation pre udržateľnosť.Keďže k vzniku emisií skleníkových plynov veľkou mierou prispieva aj výroba plastov a výrobky s končiacou životnosťou, spoločnosť Whirlpool Corporation v rámci boja s klimatickými výzvami podniká aj kroky na zníženie objemu odpadového materiálu. Patria medzi ne napríklad tieto:Redukcia plytvania potravinami by podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo mohla znížiť emisie skleníkových plynov o 6 – 8 %. Spoločnosť Whirlpool Corporation preto využíva svoju jedinečnú pozíciu výrobcu kuchynských spotrebičov, aby po celom svete pomohla predchádzať plytvaniu potravinami. Príkladom je vzdelávacia kampaň Chvíle, ktorými sa neplytvá, ktorá má pomôcť zvýšiť povedomie o plytvaní potravinami v rodinách v regióne Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA).Ďalšie informácie o záväzkoch spoločnosti Whirlpool Corporation v oblasti udržateľnosti nájdete tu . A sa chcete dozvedieť viac o tom, ako si doma osvojiť udržateľný životný štýl, navštívte naše centrum Improving Life at Home