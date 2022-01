Spoločnosť Wizz Air prepravila v decembri 2,6 milióna cestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť/Londýn 4. januára (TASR) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air v utorok oznámila, že počas decembra si u nej zarezervovalo lety 2,6 milióna pasažierov. A to aj napriek rýchlemu šíreniu variantu omikron nového koronavírusu, ktorý mnohých odradil od cestovania počas sviatočného obdobia.Podľa vedenia spoločnosti ide o takmer trojnásobný nárast v porovnaní so 666.000 pasažiermi v rovnakom mesiaci pred rokom. Vyťaženosť jej lietadiel tak dosiahla 75,4 % v porovnaní s 56,1 % v decembri 2020.Za celý rok 2021 letecká spoločnosť prepravila celkovo 21,7 milióna cestujúcich, čo bolo o 30 % viac ako 16,7 milióna pasažierov v roku 2020, keď ju tvrdo zasiahli cestovné obmedzenia.Aerolínie tiež informovali, že kúpili 15 denných letiskových prevádzkových intervalov, tzv. slotov, od spoločnosti Norwegian Air Shuttle na londýnskom letisku Gatwick. To im umožní umiestniť na tomto letisku ďalšie štyri lietadlá. Pribudnú tak nové linky z Gatwicku do 14 destinácií vrátane stredomorských.Nové linky spustí spoločnosť v marci, pretože dúfa, že po odznení najnovšej vlny pandémie dôjde k výraznému návratu cestujúcich.