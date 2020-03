Spoločnosť Yura v Hnúšti na osem dní pozastavila výrobu

Hnúšťa 27. marca (TASR) – Na osem dní pozastavila výrobu spoločnosť Yura Eltec Corporation v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese, ktorá je dodávateľom káblových zväzkov pre automobilový priemysel. TASR o tom informoval konateľ Mestskej investičnej spoločnosti (MIS) Hnúšťa Miroslav Porubiak.



„Yura ako dodávateľ káblových zväzkov pre Kiu v Žiline a Hyundai v českých Nošoviciach, zastavila výrobu na osem dní. Zatiaľ teda do budúceho piatka,“ konkretizoval Porubiak s tým, že hnúšťanská spoločnosť sa následne chce operatívne prispôsobiť situácii, keď budú obidve automobilky opätovne rozbiehať výrobu.



„Tie zatiaľ definujú, že by mali začať robiť pred sviatkami, ale ja osobne predpokladám, že začnú až po nich. Yura musí začať výrobu dva až tri dni pred týmito firmami, keďže im pripravuje káblové zväzky priamo na pás,“ dodal konateľ MIS.



Okrem Yury pôsobia podľa Porubiaka v hnúšťanskom priemyselnom parku ešte dvaja väčší investori. „Firma WMC ide v obmedzenom režime. Vyrába oceľové konštrukcie a elastomérové ložiská a má výrazný pokles objednávok v nadväznosti na to, že tieto ložiská sa zabudovávajú napríklad do diaľničných telies a aj stavebné firmy už pre koronavírus obmedzujú prevádzku,“ ozrejmil Porubiak.



Tretí investor, ktorým je výrobca autopríslušenstva Versaco, zatiaľ ide podľa neho v štandardnom režime a obmedzenia zatiaľ nehlási ani na budúci týždeň.



V priemyselnom parku v Hnúšti pôsobia okrem uvedených troch väčších investorov ešte niekoľkí menší subdodávatelia. Podľa konateľa MIS všetky subjekty dokopy zamestnávajú v závislosti od zákaziek okolo 700 až 800 pracovníkov.