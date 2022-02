Spoločnosť z Liptova dodá pobrežný monitorovací systém pre Benin

Liptovský Mikuláš 17. februára (TASR) – Technologická spoločnosť z Liptovského Mikuláša dodá pobrežný monitorovací systém pre africkú krajinu Benin. Podľa zmluvy by mal byť v prevádzke do apríla 2023. Riaditeľ spoločnosti Vissim na Slovensku Juraj Viňanský priblížil, že zdigitalizujú pobrežnú a oceánsku oblasť pri Benine aj najrušnejší prístav v krajine.



"Úradom to umožní zvýšiť ochranu miestneho životného prostredia, bojovať proti nezákonnému rybolovu, zlepšiť námornú bezpečnosť, optimalizovať efektívnosť prístavov, a tým prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov z lodnej dopravy," vysvetlil Viňanský.



Systém poskytne prehľad o námornej doprave a faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú v reálnom čase. Ide o počasie, vietor, výšku vĺn či prílivové podmienky. Zlučuje údaje z IP kamier, automatického identifikačného systému plavidiel, meteorologických staníc, rádiovej prevádzky a dronov. Systém bude v nepretržitej prevádzke za všetkých poveternostných podmienok. "Náš softvér zbiera všetky tieto údaje a konvertuje ich prostredníctvom strojového učenia do ľahko zrozumiteľného prehľadu, ktorý sa zobrazuje na nástenných veľkých obrazovkách. Z takéhoto riešenia môžu profitovať ministerstvá životného prostredia, rybolovu, colnej a pobrežnej stráže, prístavných úradov a policajných orgánov," uviedol riaditeľ operatívy Peter Poruben.



Rozsah prác spoločnosti zahŕňa dodávku štyroch senzorových veží pozdĺž pobrežia Beninu. Zariadenie pokryje pobrežie do vzdialenosti 25 námorných míľ. Firma tiež dodá drony, servery a obrazovky do riadiacej miestnosti. "Zároveň vytvoríme miestnu pobočku s cieľom poskytnúť beninským orgánom čo najlepšiu prevádzkovú podporu. Spoločnosť bude zamestnávať štyroch až piatich ľudí, ktorí budú špecialistami na naše technológie a systémy," doplnila personálna a finančná riaditeľka spoločnosti Tatiana Šupalová. V Liptovskom Mikuláši podľa jej slov vznikajú nové pracovné miesta zamerané na inovácie, výskum, vývoj či podporu zákazníkov.



Spoločnosť Vissim vyvíja softvér a infraštruktúru na kľúč pre komplexné systémy na optimalizáciu lodnej dopravy na mori po celom svete. Sídli v Hortene v Nórsku, technológie a realizáciu softvéru dodáva do sveta slovenská divízia z Liptova.