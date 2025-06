Piešťany 12. júna (TASR) - Spoločnosť z Piešťan vytvorí najmenšie bezpečnostné čipy na svete - mikročipy Trailblazer, ktoré by mali ako prvé na svete byť schopné odolať útokom budúcich kvantových počítačov. TASR o tom informovala spoločnosť Decent Cybersecurity, ktorá uspela na najväčšej obrannej výstave v Japonsku medzi 290 vystavovateľmi z celého sveta.



Spoločnosť začína rokovať s japonskou korporáciou o výrobe týchto dvojnanometrových špecializovaných aplikačne špecifických integrovaných obvodov (ASIC) v najmodernejších továrňach, ktoré japonská vláda dotovala sumou 5,4 miliardy dolárov.



ASIC Trailblazer majú zabezpečovať všetko od vojenských systémov a satelitov až po banky, elektrárne a kritickú infraštruktúru. „Vývoj a výroba sa plánujú začať v priebehu nasledujúcich pár rokov, pričom čipy sa postupne objavia aj v každodenných zariadeniach,“ priblížili zo spoločnosti.



Vývojom v tejto sfére sa už roky zaoberá aj slovensko-americká spoločnosť Tachyum so sídlom v Bratislave, ktorá sa orientuje na kombináciu equity, grantového a dlhového financovania. V roku 2019 získala pôžičku 15 miliónov eur od slovenskej vlády.



Tento startup vyvinul „superrýchly“ procesor Prodigy. Podľa medializovaných slov zakladateľa a CEO spoločnosti Radoslava Daniláka sa mal začať Prodigy vyrábať a predávať už v roku 2021. Procesor bol spomínaný aj v súvislosti so Slovakia Expo 2020 Dubai, do výroby sa však zatiaľ nedostal.