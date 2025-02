Spoločnosť ZKW pri Topoľčanoch pripravuje hromadné prepúšťanie

Krušovce 17. februára (TASR) - Spoločnosť ZKW v Krušovciach v okrese Topoľčany pripravuje hromadné prepúšťanie. Ohrozených je zhruba 420 pracovných miest. Firma nahlásila hromadné prepúšťanie na Úrade práce koncom januára tohto roka. Potvrdil to Odborový zväz KOVO ZKW.



Podľa odborárov bude prepúšťanie prebiehať postupne počas celého roka. "Robíme všetko pre to, aby bol tento proces čo najtransparentnejší a aby sa minimalizovali negatívne dosahy na zamestnancov," potvrdili odborári.



Tí odovzdali zamestnávateľovi zoznam 30 pracovníkov, ktorí sa rozhodli dobrovoľne odísť z firmy. "Od zamestnávateľa sme dostali pár desiatok mien za február zo zoznamu z hromadného prepúšťania. Zoznam bude odborovou organizáciou prerokovaný počas tohto týždňa. Následne ďalší zoznam dostaneme na prerokovanie až budúci mesiac," skonštatovali odbory. Zároveň dodali, že na zozname neboli len slovenskí zamestnanci. Nepredĺženie zmlúv uzatvorených na dobu určitú a s pracovníkmi agentúr nespadá do kompetencie odborov.



Rakúska spoločnosť ZKW Group so sídlom vo Wieselburgu v Dolnom Rakúsku patrí medzi popredných výrobcov prémiových svetelných systémov a elektroniky pre automobilový priemysel. Je strategickým partnerom viacerých svetových automobiliek. Na Slovensku pôsobí spoločnosť ZKW od roku 2006.