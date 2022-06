Spoločnosti Eni a Repsol možno začnú v júli dodávať ropu z Venezuely

Rím/Madrid 6. júna (TASR) - Talianska ropná spoločnosť Eni a jej španielsky konkurent Repsol by už na budúci mesiac mohli začať s dodávkami ropy z Venezuely do Európy ako náhradou za ruskú ropu. Uviedlo to päť zdrojov oboznámených so situáciou. Firmy by tak ropu dodali v rámci obnoveného programu ropa za dlh, ktorý zastavili pred dvomi rokmi, keď USA sprísnili sankcie voči Venezuele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Objem venezuelskej ropy nebude podľa zdrojov vysoký a to isté platí aj čo sa týka jeho vplyvu na ceny suroviny na svetových trhoch. Avšak už fakt, že Washington po dvoch rokoch "povolil" obnoviť dovoz venezuelskej ropy do Európy, by mohol znamenať symbolickú podporu pre prezidenta Nicolása Madura.



Ako uviedli zdroje pre agentúru Reuters, americké ministerstvo zahraničných vecí súhlasilo s tým, aby talianska a španielska firma obnovili dodávky ropy z Venezuely. Zároveň dodali, že americká administratíva si od toho sľubuje pomoc pri znižovaní závislosti Európy od dovozov z Ruska, presmerovanie niektorých dodávok venezuelskej ropy z Číny do Európy, ako aj presvedčenie Madura na začatie politických rokovaní s venezuelskou opozíciou.



Podmienkou je, že musí smerovať do Európy. "Nie je možné ju dodatočne predať niekde inde," dodali zdroje.



Washington je presvedčený, že venezuelská štátna firma PDVSA, s ktorou majú Eni a Repsol spoločné podniky, nebude z kontraktu s Európou finančne ťažiť, na rozdiel od vývozu do Číny. Hodnota dodávok suroviny z Venezuely do Európy sa odpočíta z dlhu, zatiaľ čo v prípade vývozu do Číny PDVSA dostáva zaplatené.



Washington nevydal podobné povolenia pre americkú ropnú spoločnosť Chevron, indický ropný a plynárenský koncern ONGC a francúzsku spoločnosť Maurel & Prom. Tie tiež žiadali americké ministerstvá zahraničných vecí a financií o povolenie na obnovenie vývozu venezuelskej ropy v rámci programu ropa za dlh.



Všetkých päť firiem zastavilo tento projekt v polovici roka 2020, keď sa predchádzajúci prezident USA Donald Trump usiloval o "maximálny tlak" na Madura. Jeho kampaň síce zredukovala vývoz ropy z Venezuely, Madura však z prezidentského úradu nedostal.