Spoločnosť Exact Forestall s ocenením Najväčší v biznise

Bratislava 19. júna (OTS) - Ocenenie Najväčší v biznise v rámci rebríčkov Career Guide za rok 2024 patrí aj špičke v oblasti kontroly kvality spoločnosti Exact Forestall, ktorá pôsobí v 13-tich krajinách vrátane Slovenska.povedal. Pred Exact Forestall sa umiestnili dve spoločnosti.Poskytovať riešenia kontroly kvality zo strany Exact x Forestall znamená výber, opravu a triedenie dielov, komponentov a hotových výrobkov. Hlavnými zákazníkmi sú dodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcovia automobilov, rovnako i podniky zaoberajúce sa sériovou výrobou v elektronickom priemysle, domácich spotrebičov a kozmetiky. Na Slovensku a v Českej republike pôsobí od roku 2006, so sídlami v Žiline a v Ostrave.Exact x Forestall je súčasťou Exact x Forestall Group, popredného svetového poskytovateľa riešení kontroly kvality. Do skupiny patria aj spoločnosti Steam, MV Center a QSR24h.Ročenku Najväčší v biznise vydáva The Slovak Spectator v spolupráci s denníkom SME a spoločnosťou Finstat. Slovensko-anglická publikácia obsahuje rebríčky najväčších firiem a inštitúcií v 50 kategóriách. Nadväzuje na tradíciu ročenky Book of Lists, ktorú The Slovak Spectator vydával od roku 1999.