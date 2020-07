Spoločnosti holdingu DMD Group uzavreli vlaňajšie hospodárenie ziskovo

Dubnica nad Váhom 12. júla (TASR) - Spoločnosti holdingu DMD Group uzavreli hospodárenie v roku 2019 so ziskom. Informoval o tom generálny riaditeľ DMD Group Štefan Škultéty.



"Podľa sumarizácie hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou DMD Group dosiahla dcérska akciová spoločnosť Konštrukta-Defence čistý zisk po zdanení vo výške 105.959 eur. Ďalšia so 100-percentným majetkovým podielom, akciová spoločnosť ZTS–Špeciál uzatvorila minulý rok so ziskom 745.705 eur. Akciová spoločnosť ZVS Holding, s 50-percentným podielom na základnom imaní, vykazovala zisk 256.000 eur," uviedol Škultéty.



Najväčší podiel na hospodárení spoločnosti Konštrukta-Defence majú realizácie projektov vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s Ministerstvom obrany SR. "Napríklad odovzdanie siedmich kusov zmodernizovaných bojových vozidiel pechoty BVP-M. Tiež vykonávanie servisu a opráv vojenskej techniky v novootvorenej prevádzke Servisno-opravárenských služieb v Moldave nad Bodvou. V súčasnosti je nosným projektom dodávka 25 kusov samohybných kanónových húfnic 155 mm ShKH Zuzana 2, príslušenstva a munície pre Ozbrojené sily SR, ktorá má byť zrealizovaná do roku 2023. Tiež sú realizované dodávky 120 mm mínometných hlavní pre švédsku spoločnosť BAE Systems Hägglunds," priblížil Škultéty. V roku 2019 sa zásluhou zvýšenia objemu prác zvýšil počet zamestnancov na 116 a postupne sa zvyšuje aj v tomto roku.



Podľa Škultétyho sa priaznivý ekonomický vývoj spoločnosti ZTS–Špeciál premietol do ukazovateľa pridanej hodnoty, ktorý medziročne poskočil o 7,8 %. Spoločnosť zamestnáva 122 kmeňových zamestnancov. "Hlavnou investíciou pre nasledujúce obdobie je obstaranie 5-osého obrábacieho centra, ktoré má širokospektrálne využitie. Spoločnosť ho predpokladá využiť najmä pri opracovávaní nosných dielcov elevačných častí samohybnej húfnice Zuzana 2," skonštatoval.



V roku 2019 zaznamenala akciová spoločnosť ZVS holding tržby v hodnote takmer 22,4 milióna eur. "Export na zahraničné teritóriá ukrojil 58-percentný podiel z celkového predaja. Najväčšie percentuálne zastúpenie ako krajiny vývozu majú Poľsko (62 %) a Srbsko (31 %)," zhodnotil Škultéty. Spoločnosť vlani preinvestovala viac ako 500.000 eur. Podnik eviduje 246 zamestnancov.



"Skupina podnikov DMD sa aj naďalej bude snažiť realizovať spoločnú konkurencieschopnú vývojovú, výrobnú i obchodnú stratégiu a zabezpečovať finančnú stabilitu spoločností. Tiež zabezpečovať využívanie, respektíve efektívny predaj nepotrebného/nestrategického majetku a využívať finančné prostriedky získané z predaja na financovanie rozvojových projektov s cieľom maximalizácie hodnoty spoločností v skupine DMD," uzavrel Škultéty.