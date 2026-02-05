< sekcia Ekonomika
Spoločnosti IKEA Slovensko vlani vzrástol obrat na 144 miliónov eur
Údaje o zisku spoločnosť zatiaľ nepublikovala.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Spoločnosť IKEA Slovensko uzavrela finančný rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny nárast na úrovni 0,9 %, vyplýva z informácií, ktoré firma zverejnila v stredu. Údaje o zisku spoločnosť zatiaľ nepublikovala.
Rast tržieb podporil najmä rozvoj online predaja, ktorý medziročne vzrástol o 12,3 % a tvoril viac než 31 % z celkových tržieb spoločnosti na Slovensku. Návštevnosť kamennej predajne zostala podľa firmy stabilná na úrovni viac ako troch miliónov návštevníkov.
Spoločnosť zároveň pokračovala v investíciách do cenovej dostupnosti. V rokoch 2024 a 2025 investovala celkovo 17 miliónov eur do znižovania cien časti sortimentu a v nasledujúcom období plánuje v tejto stratégii pokračovať. V januári 2026 predstavila ďalšiu vlnu úprav cien vybraných produktov.
IKEA Slovensko avizovala aj pokračovanie investícií do logistických riešení a udržateľnosti. V oblasti miezd a benefitov zamestnancov firma v roku 2025 investovala približne jeden milión eur. Konkrétne finančné plány na ďalšie obdobie však bližšie nešpecifikovala.
