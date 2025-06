Spoločnosti JAVYS a newcleo podpísali zakladateľskú zmluvu podniku CVP

Jaslovské Bohunice 23. júna (TASR) - Zástupcovia Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) a inovatívnej spoločnosti newcleo podpísali v pondelok v priestoroch spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach zakladateľskú zmluvu podniku s názvom Centrum pre vývoj využitia vyhoreného jadrového paliva (CVP). Ide o ďalší krok smerujúci k budúcej výstavbe štyroch modulárnych reaktorov štvrtej generácie v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podpísali memorandum o porozumení spoločnosti VUJE a newcleo, ktoré súvisí s rozvojom a dizajnom dátových centier.



„Jadrová energetika má plnú podporu vlády SR, má plné politické krytie,“ ubezpečil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo svojom príhovore krátko pred podpisom zakladateľskej zmluvy. Hoci sa Slovensko podľa jeho slov stane po úplnom spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach exportérom elektrickej energie, v budúcnosti budú nároky na potrebu elektriny narastať. „Okolo roku 2040 môžeme rátať až s 80-percentným navýšením spotreby elektrickej energie na území Slovenska,“ podotkol. Víta preto všetky kroky smerujúce k rozširovaniu kapacít výroby elektriny na Slovensku.







V súvislosti so zamýšľanou výstavbou modulárnych reaktorov štvrtej generácie v Jaslovských Bohuniciach poukázal na „vynikajúci nápad, ako narábať a pracovať už s vyhoreným jadrovým palivom“. Jeden modulárny reaktor by mal mať výkon približne 200 MWe. „Pokiaľ sa bude dať, tak je plán postaviť štyri takéto reaktory, čo je spolu 800 MWe,“ doplnil predseda vlády. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) hovorila o zapojení odborníkov zo SR do tohto procesu. „Ponúkame naše know-how z jadrovej energetiky, ponúkame pozemky,“ povedala.







Ako priblížil generálny riaditeľ spoločnosti newcleo Stefano Buono, prínosom má byť recyklácia vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu, ktorý bude Slovensku schopný poskytovať energiu ďalšie stovky rokov. Recyklácia jadrového paliva by sa mala realizovať vo Francúzsku. "Vytvorí sa nové palivo a my ho vrátime späť na Slovensko," spresnil.



Predseda predstavenstva štátnej spoločnosti JAVYS Peter Gerhart ozrejmil, že podnik CVP bude zodpovedný za „hľadanie riešenia využitia vyhoreného jadrového paliva formou pokročilých modulárnych reaktorov“. Naznačil, že nové modulárne reaktory by mohli byť uvedené do prevádzky v horizonte desiatich rokov. JAVYS prostredníctvom svojej ďalšej dcérskej spoločnosti zodpovedná aj za výstavbu nového veľkého jadrového bloku s výkonom približne 1250 MWe.







Riaditeľ pre rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUJE Andrej Žiarovský poznamenal, že ak bude technológia uvedená do komerčnej prevádzky, objem rádioaktívneho odpadu by sa oproti dnešnému stavu znížil na desať až 15 percent. Doplnil, že cieľom memoranda o porozumení medzi VUJE a newcleo je rozvoj a dizajn dátových centier, ktoré predstavujú informačnú a dátovú logistiku „pre ďalšiu spoluprácu, či už pri vývoji pokročilých reaktorov štvrtej generácie alebo priamo pri vývoji nového typu paliva“.