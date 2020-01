Spoločnosti prefinancujú nezazmluvneným obciam náklady na vývoz odpadu

Bratislava 24. januára (TASR) - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) prefinancujú doposiaľ nezazmluvneným obciam náklady spojené s odvozom odpadu z obalov a neobalových výrobkov. Vyplýva to z memoranda, ktoré prijali pre udržanie kontinuity financovania triedeného zberu odpadov. Informovalo o tom v piatok na svojej stránke Koordinačné centrum KC Obaly, ktoré OZV združuje.



"V prípade, ak daná OZV uzavrie s obcou zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi až po 1. januári na základe výsledku zlosovania nezazmluvnených obcí podľa zákona o odpadoch alebo v dôsledku vzniku potreby vyrovnanosti systému, táto OZV prefinancuje dohodnutú výšku nákladov na odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z tejto obce počnúc 1. januárom do dňa uzavretia Zmluvy medzi obcou a takouto OZV," vyhlásili organizácie.



Zmluvu s niektorou z OZV nemá v súčasnosti uzatvorenú takmer 200 samospráv dovedna s viac ako 270.000 obyvateľmi. Situáciu rieši Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v tejto veci podľa vyjadrenia jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka dohodlo na utorok 28. januára stretnutie s koordinačným centrom a zároveň v súlade so zákonom o odpadoch zaslalo podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na vykonanie kontroly v jednotlivých OZV v tejto veci. "Ak sa preukáže, že časť mechanizmu zlyhala alebo si nesplnila zákonné povinnosti, ministerstvo využije svoje právomoci v zmysle zákona o odpadoch," doplnil.



KC Obaly predpokladá, že vzniknutá situácia v podobe veľkého množstva nezazmluvnených obcí mohla vzniknúť z dôvodu voľných výrobcov, teda že v súčasnosti neuzatvorili všetky povinné osoby - výrobcovia obalov a neobalov, zmluvy s OZV. Tie si podľa centra plne uvedomujú vážnosť vzniknutej situácie pre obce a snažia sa nájsť riešenie na kontinuálne financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalov v každej obci. Na losovaní nezazmluvnených obcí 14. januára boli predložené dva návrhy na riešenie, ku ktorým sa mala každá OZV vyjadriť do 21. januára. Ďalšie losovanie bude 13. februára.