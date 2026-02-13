< sekcia Ekonomika
Spoločnosti Simplea narástol vlani obrat medziročne o viac ako 19 %
Materská finančná skupina dosiahla v roku 2025 obrat na úrovni 315 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast o jednu tretinu.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Sprostredkovateľská spoločnosť Simplea, dcérska firma českej finančnej skupiny Partners, dosiahla v minulom roku medziročný nárast obratu o viac ako 19 %. Vyplýva to z predbežných hospodárskych výsledkov za rok 2025. Informovali o tom mediálni zástupcovia spoločnosti s tým, že jej cieľom na tento rok je ďalšia expanzia.
Materská finančná skupina dosiahla v roku 2025 obrat na úrovni 315 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast o jednu tretinu. Obrat jej zahraničných pobočiek na Slovensku a v Rumunsku prekonal vlani hranicu 40 miliónov eur. Skupina Partners zároveň spravovala v investíciách a penziách aktíva presahujúce 4 miliardy eur.
„Rok 2025 bol pre nás potvrdením, že náš model komplexného finančného plánovania má na Slovensku pevné miesto. Príslušnosť k silnej stredoeurópskej skupine nám dodáva stabilitu a kapitálovú silu na to, aby sme mohli na Slovensku ďalej rásť, a to aj v čase ekonomických výziev a konsolidácie,“ priblížil obchodný riaditeľ Simplea Ladislav Ďurana.
Hlavnými ťahúňmi minulého roka boli v spoločnosti investície a bývanie. Hypotekárny trh na Slovensku zažil rast v objemoch, ale nie v počte úverov. Slovenské hypotéky totiž výrazne nezlacneli a ceny bytov naďalej rástli. Objem novo poskytnutých úverov v Simplea narástol medziročne o 10 %.
Podľa hypotekárneho analytika spoločnosti Petra Horčiaka sa budú sadzby v roku 2026 pravdepodobne držať v pásme 3 % až 3,5 %. Domáce konsolidačné opatrenia a stav verejných financií bránia podľa neho výraznejšiemu poklesu, aký vidíme v iných krajinách eurozóny. Analytik neočakáva ani zásadné produktové inovácie.
„Hypotekárny trh už dlhšie obdobie produktovo stagnuje, čo je dané aj silnou reguláciou. Trendom bude pokračujúca digitalizácia celého procesu a minimalizácia fyzických dokumentov potrebných na získanie úveru,“ predpokladá odborník.
