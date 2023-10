Spoločný podnik Volkswagen a firmy Umicore postaví v Poľsku prvý závod

Berlín/Brusel 8. októbra (TASR) - Firma Ionway, spoločný podnik belgickej firmy Umicore a firmy PowerCo, divízie nemeckej automobilky Volkswagen, postaví v Poľsku závod na produkciu komponentov do batérií. Prvý závod Ionway v Poľsku bude stáť v meste Nisa na juhu krajiny a postupne vytvorí takmer tisícku pracovných miest. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Nový závod bude vyrábať katódový materiál do elektromobilov. Celkový objem investície by mal dosiahnuť 1,7 miliardy eur, pričom poľská vláda podporí projekt čiastkou 350 miliónov eur.



Samotná belgická firma Umicore už závod v Poľsku má. Ten je rovnako v meste Nisa, pričom závod spoločnosti Ionway bude stáť hneď vedľa. Ako povedal šéf firmy Ionway Thomas Jansseune, cieľom je zlacnenie výroby, aby sa elektromobily stali dostupné pre každého. S výrobou by sa malo začať v roku 2025 a do roku 2030 chce spoločnosť zamestnávať približne 900 ľudí.



Ionway okrem toho plánuje produkovať prekurzory na výrobu batérií. Na tento účel pripravuje výstavbu ďalšieho závodu, lokalitu však zatiaľ nevybrala. Do konca tohto desaťročia chce firma zvýšiť produkčnú kapacitu tak, aby dodávala materiál pre 2,2 milióna elektromobilov ročne.