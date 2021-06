Spolok farmárov Slovenska a Vidiecka platforma nepodporujú Mičovského

Bratislava 7. júna (TASR) - Spolok farmárov Slovenska (SFS) a Vidiecka platforma (VP), ktoré združujú väčšinu malých a rodinných poľnohospodárov, sú zdesení aktuálnym vystúpením ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO).



Ako ďalej uviedli v spoločnej reakcii členovia výkonného výboru SFS Milan Kyseľ a Anna Balková, ako aj Bohumila Tauchmannová z VP, nie je pravda, že Mičovského podporujú stavovské organizácie v rezorte. Zároveň podľa nich nie je pravda, že ho presviedčajú o tom, aby stiahol demisiu.



"Viac ako rok tvrdíme, že smerovanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod vedením Jána Mičovského ide nesprávnym smerom a potrebuje zásadnú očistu a zmenu kurzu. Okrem úzkej skupinky ľudí, čo stoja okolo aktuálne obvineného Františka Oravca, a okrem ľudí, ktorých do funkcií vymenoval sám pán minister Mičovský, nenájde sa jediná stavovská organizácia, ktorá by ho presviedčala o jeho zotrvaní," uviedli.



"Považujeme vyhlásenia pána ministra za účelové a nepravdivé a veríme, že si ako pán premiér, tak aj pani prezidentka SR plne uvedomujú, kam rezort pán Ján Mičovský doviedol. S vyhlásením pána ministra sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s ním," dodali predstavitelia SFS a VP.



Mičovský podal demisiu pred týždňom po podozreniach z korupcie u svojej nominantky. V pondelok však na brífingu oznámil, že demisiu sťahuje. Odôvodnil to množstvom podporných vyhlásení na svoju adresu, a tým, že nechce utekať z boja.