Spolok Na Železnicu: Politické spektrum nevníma železnice ako prioritu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podpora železnice nie je dostatočne zakotvená vo volebných programoch, zároveň politici problematike železníc dostatočne nerozumejú. Tvrdí to spolok Na Železnicu na základe výsledkov svojho predvolebného prieskumu medzi kandidujúcimi politickými subjektmi, o ktorých informoval na pondelkovej tlačovej konferencii. Spolok skúmal plnenie predvolebných sľubov v doprave, podporu železničnej dopravy a analyzoval vyjadrenia straníckych expertov.



"Z pohľadu prínosu pre železnicu môžeme odporučiť voľbu strán Smer-SD, KDH, Republika a Sme rodina. Nejednoznačný je výsledok u Hlasu-SD, Progresívneho Slovenska a SaS. Naopak neodporúčame voľbu OĽANO, ktoré dopadlo v prieskume najhoršie," uviedla hovorkyňa spolku Darina Željazkovová. Podľa nej je cieľom spolku predchádzať dopravným kolapsom na Slovensku, navrhuje preto presúvať dopravu z ciest na železnicu.



Na Železnicu poslal kandidujúcim stranám a hnutiam dotazník, v ktorom sa pýtal na podporu železničnej dopravy. Najväčšiu váhu mali odpovede, týkajúce sa výstavby dopravnej infraštruktúry, ceny za železničnú dopravnú cestu, podpory jednotlivých vozňových zásielok a investícií do vozového parku.



Všetky subjekty sa podľa prieskumu zaviazali, že budú podporovať železničnú dopravu pomocou dvoch kľúčových nástrojov. Stabilizáciou ceny za železničnú dopravnú cestu a zavedením podpory jednotlivých vozňových zásielok. Nejednoznačná zhoda panuje ohľadom nutnosti investícií do nových lokomotív a vagónov. Hoci aj s tým bodom väčšina strán a hnutí súhlasí, niektoré to podmieňujú napríklad dokončenosťou infraštruktúry alebo transformáciou štátneho nákladného dopravcu ZSSK CARGO.



"Tu musíme byť kritickí, pretože nie je možné zastaviť investície do nových lokomotív a vagónov. Sú na to naviazané služby pre zákazníkov aj čerpanie dotácií. Manažment štátnych firiem musí mať ohľadom investícií voľnú ruku. Pokiaľ štátny Cargo získa zákazku, musí mať napríklad možnosť kúpiť si na to nové lokomotívy," uviedol dopravný expert spolku Rudolf Jurík.



Nápadov, ako by malo ZSSK CARGO hospodáriť, je podľa daného prieskumu viac. Republika podľa Juríka navrhuje výkup niekoľko tisíc vagónov, Progresívne Slovensko chce zrušiť dcérske spoločnosti a včleniť ich späť do materskej spoločnosti.



"Tieto nápady sú neuskutočniteľné. Cargo má dlhoročný plán svojej reštrukturalizácie, ktorý je vcelku úspešne naplňovaný. Nemôžeme sa jedným skokom vrátiť o desať rokov späť. Navyše na to samotná spoločnosť vôbec nemá financie. Vyžadovalo by to peniaze od štátu, čo by ale bola nedovolená podpora," dodal Jurík.



Za najprogresívnejší predvolebný návrh spolok považuje privatizáciu štátneho nákladného dopravcu. V programe ho podľa Juríka má SaS a ako pozitívny ho vníma aj KDH. "Privatizácia štátneho nákladného dopravcu môže byť do budúcnosti veľmi zaujímavý krok. Spoločnosť by získala súkromný kapitál a nový potenciál rastu. Je to trend, ktorý vidíme všade v západnej Európe," uzavrel.