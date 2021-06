Spolu s nami pomáhate férovému obchodu rásť

Bratislava 30. júna (OTS) - Kvalita, zodpovednosť a férový obchod. Tieto hodnoty sú pre Lidl kľúčové a diskont nezostáva iba pri slovách. Vďaka predaju produktov s certifikáciou Fairtrade v Lidli získali pestovatelia z rozvojových krajín za rok 2020 príspevok vo výške 222 000 €. Ide o približne polovicu z celkového fairtradového príspevku zo Slovenska za predošlý rok. V roku 2019 putoval pestovateľom z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky vďaka predaju výrobkov v Lidli príspevok 129 000 € a už vtedy bol diskont najväčším prispievateľom zo Slovenska. Medziročný nárast predstavuje viac ako 70%, v rozpätí troch rokov sa príspevok Lidla dokonca viac ako strojnásobil.” povedala, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít. „“ povedal, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Výrobky s Fairtrade certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Certifikovaná je aj káva z automatov Lidl2Go a tiež bavlnené nákupné tašky.Na výrobu fairtradových produktov predaných v roku 2020 pod privátnymi značkami v Lidl Slovenská republika bolo použitých 912 ton kakaových bôbov (+46% v porovnaní s rokom 2019; 65% z celkového objemu fairtradového kakaa predaného na Slovensku v roku 2020), 96 ton bavlny (približne dvojnásobok oproti minulému roku a zároveň 87% slovenského fairtradového trhu s bavlnou), 5 ton zelenej kávy, 3 tony trstinového cukru a 136 kg vanilky. V roku 2020 sa na slovenskom trhu prvýkrát objavili rezané fairtradové kvety, zakúpiť si ich mohli aj zákazníci Lidla.“ vysvetľujeFairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Do konca roku 2022 chce mať výhradne RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej v potravinách. Kakao je 100% certifikované od konca roku 2020, pričom okrem Fairtrade prichádzajú do úvahy certifikáty Rainforest Alliance, UTZ či BIO. Rovnakými certifikátmi má disponovať aj káva v Lidli, do roku 2022 má ísť o 50%. Do konca roku 2022 budú certifikované všetky čierne, zelené a rooibos čaje, ktoré Lidl predáva pod vlastnými značkami. Záväzné stanoviská zverejnil Lidl aj pre ryby a kôrovce z voľného lovu, obaly a etikety svojich produktov, vajcia, kvety a rastliny. Diskont má taktiež stanovenú stratégiu obmedzovania a nahrádzania plastov a tiež znižovania podielu pridaného cukru a soli v produktoch predávaných pod vlastnými značkami. „Privátky“ majú viac ako 80%-ný podiel na celkovom sortimente Lidla.Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné tu Lidl doteraz publikoval tri správy o trvalej udržateľnosti podľa metodiky GRI: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/stiahni-si-kompletnu-spravu