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Spolupráca má prepojiť štátom podporované nájomné bývanie s praxou
Prvou spoločnou aktivitou bude podpora ZSPS pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu 2026 , ktorý sa uskutoční 19. septembra na bratislavskej Kuchajde.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spájajú sily. Podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podporiť rozvoj dostupného a udržateľného nájomného bývania na Slovensku a zároveň priniesť do jeho prípravy a financovania skúsenosti, kontakty a príklady dobrej praxe. V piatok o tom informovalo tlačové oddelenie ZSPS.
„Dostupné nájomné bývanie je otázkou pripravenosti investícií, ich financovania a schopnosti stavebného trhu tieto projekty kvalitne realizovať. Práve v týchto oblastiach vidíme veľký priestor na spoluprácu,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Eva Lisová vyzdvihla potrebu prepájať verejný sektor s odbornými kapacitami, ktoré poznajú reálne podmienky prípravy a realizácie stavebných projektov. „Spolupráca so ZSPS nám umožní lepšie komunikovať potreby stavebného trhu, zdieľať skúsenosti a zároveň hľadať nové možnosti, ako projekty nájomného bývania pripravovať efektívnejšie, kvalitnejšie a v potrebnom rozsahu,“ dodala.
Prvou spoločnou aktivitou bude podpora ZSPS pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu 2026 , ktorý sa uskutoční 19. septembra na bratislavskej Kuchajde. Ďalším významným bodom spolupráce bude účasť na konferencii Projektovanie pre štátom podporované nájomné bývanie, plánovanej na 6. októbra v Bratislave.
„Dostupné nájomné bývanie je otázkou pripravenosti investícií, ich financovania a schopnosti stavebného trhu tieto projekty kvalitne realizovať. Práve v týchto oblastiach vidíme veľký priestor na spoluprácu,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Eva Lisová vyzdvihla potrebu prepájať verejný sektor s odbornými kapacitami, ktoré poznajú reálne podmienky prípravy a realizácie stavebných projektov. „Spolupráca so ZSPS nám umožní lepšie komunikovať potreby stavebného trhu, zdieľať skúsenosti a zároveň hľadať nové možnosti, ako projekty nájomného bývania pripravovať efektívnejšie, kvalitnejšie a v potrebnom rozsahu,“ dodala.
Prvou spoločnou aktivitou bude podpora ZSPS pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu 2026 , ktorý sa uskutoční 19. septembra na bratislavskej Kuchajde. Ďalším významným bodom spolupráce bude účasť na konferencii Projektovanie pre štátom podporované nájomné bývanie, plánovanej na 6. októbra v Bratislave.