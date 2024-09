Spolupráca SARIO a Trenčianskeho kraja má pritiahnuť ďalšie investície

Trenčín 11. septembra (TASR) - Priviesť do trenčianskeho regiónu nových investorov a vzájomná výmena informácií a skúseností sú hlavnými cieľmi spoločného memoranda o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Memorandum minulý týždeň podpísali generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič a predseda TSK Jaroslav Baška.



Podľa Bašku SARIO už v minulosti priviedlo do kraja niekoľko investorov, posledným príkladom je Mobis Slovakia, ktorý plánuje vybudovať závod na výrobu elektropohonov do automobilov v Novákoch.



"Aj napriek tomu, že v TSK je aktuálne tretia najnižšia nezamestnanosť v rámci Slovenska, neplánujeme v hľadaní nových príležitostí poľaviť. Budeme bojovať za ďalšie investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta a prinesú novú pridanú hodnotu. Cieľom tohto memoranda je okrem iného vymieňať si skúsenosti a údaje o tom, kde a akú pracovnú silu máme, kde máme takzvané zelené a hnedé parky," zdôraznil Baška.



TSK je podľa Šimončiča vynikajúcim prostredím pre investorov. "Nie je to len o štátnej pomoci, ale o tom, aká kvalitná je tu pracovná sila, aké sú tu školy, čo sú pre investorov kľúčové veci," doplnil Šimončič.



Ďalším dôležitým vstupom je podľa neho dodávateľský reťazec, úlohou agentúry je teda aj prepájanie zahraničných investorov s domácimi firmami či pomoc slovenským spoločnostiam pri exporte.