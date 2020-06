Spolupráca SR a Poľska v boji s daňovými podvodmi sa má posilniť

Bratislava 15. júna (TASR) - Spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom sa má posilniť v oblasti boja s daňovými únikmi. Vyplýva to zo spoločného memoranda o spolupráci, ktoré v pondelok podpísali slovenský minister financií Eduard Heger (OĽaNO) a poľský minister financií Tadeusz Košciňski.



Obaja ministri sa v memorande zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri riešení hospodárskych a sociálnych dôsledkov koronakrízy. Chcú pokračovať v spolupráci a v úsilí zameranom na sprísnenie administratívnej spolupráce v rámci právnych rámcov Európskej únie (EÚ) a chcú spolupracovať v oblasti výmeny daňových informácií.



Obaja ministri sa zhodli, že dôležitý je najmä boj s daňovými únikmi na dani z pridanej hodnoty (DPH). "Slovensko za posledné roky bolo eldorádom pre daňových podvodníkov a toto musíme zastaviť. Preto som rád, že sme podpísali toto memorandum. Mnohé daňové podvody sa dejú celoeurópsky, som si istý, že takáto spolupráca pomôže Slovensku aj Poľsku na ceste za ambíciou znižovať daňové podvody," vyhlásil Heger.



Ministri sa ďalej v memorande zhodli, že najmä digitalizácia, robotizácia, ako aj rozvoj umelej inteligencie môžu výrazne zvýšiť produktivitu oboch štátov. "Pre poľskú a slovenskú vládu je priorita, aby sme bojovali proti podvodom, a hlavne proti únikom na DPH. Poľsko dosiahlo úspech, pretože v rokoch 2015 - 2018 sa znížila daňová medzera z 24 % na 12 %. Aj čísla za minulý rok ukazujú, že je vo výške 12 %. Potvrdzuje sa tak, že zavedené mechanizmy boli správne a fungujú," zhodnotil Košciňski. Okrem toho upozornil na to, že poľská vláda iniciovala spoluprácu so susednými štátmi, aby sa zrýchlila výmena informácií v oblasti daní medzi okolitými štátmi. "Nesmieme zabudnúť, že DPH je jedným z najdôležitejších prostriedkov financovania štátneho rozpočtu," podotkol Košciňski.



Slovenský minister financií ho doplnil, že rokovali aj o opatreniach, ktoré Poľsko zaviedlo a s ktorými dosiahlo úspechy. "Zhodli sme sa na tom, že jednak je to vec legislatívy, ale aj kvalitnej kontroly. Som rád, že sme na Slovensku otvorili daňový poriadok, v ktorom tieto zmeny potrebujeme zaviesť. Dôležitá je medzinárodná spolupráca, aby sme dokázali dohľadávať tých, ktorí štáty okrádajú," dodal Heger.