Spoluzakladateľ Ben & Jerry's opúšťa značku pre konflikt s Unileverom
Autor TASR
Washington 17. septembra (TASR) - Jerry Greenfield, spoluzakladateľ spoločnosti Ben & Jerry's, známeho výrobcu zmrzliny, rezignoval na pozíciu v značke pre konflikt s jej vlastníkom, britským koncernom Unilever v spoločenských otázkach. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
V liste, ktorý druhý spoluzakladateľ Ben Cohen zverejnil na platforme sociálnych médií X v mene Greenfielda, sa uvádza, že má pocit straty nezávislosti, ktorú značka mala pri vyjadrovaní sa k spoločenským otázkam a udalostiam.
Značka Ben & Jerry's v roku 2022 neuspela pri snahe zabrániť Unileveru, aby predával jej zmrzlinu v osadách na Západnom brehu Jordánu, čo bolo, ako tvrdila, v rozpore s jej hodnotami. Greenfield uviedol, že „už nemôže s čistým svedomím a po 47 rokoch zostať zamestnancom“ spoločnosti so sídlom vo Vermonte.
Značku založili dvaja priatelia zo školy v roku 1978 a v roku 2000 ju získal Unilever. Teraz ju vlastní Magnum Ice Cream Company, dcérska spoločnosť Unileveru.
Greenfield povedal, že jeho firma „bola umlčaná, odsunutá na vedľajšiu koľaj zo strachu, že by rušila mocných v čase, keď súčasná americká administratíva útočí na občianske práva, volebné práva, práva imigrantov, žien a komunity LGBTQ“. „Je hlbokým sklamaním dospieť k záveru, že táto nezávislosť, samotný základ nášho predaja spoločnosti Unilever, je preč,“ dodal.
Hovorca Magnum uviedol, že spoločnosť je naďalej oddaná poslaniu a odkazu firmy Ben & Jerry's. „Nesúhlasíme s (Greenfieldovým) pohľadom a snažili sme sa zapojiť oboch spoluzakladateľov do konštruktívnej diskusie o tom, ako posilniť na hodnotách založené postavenie spoločnosti Ben & Jerry's vo svete,“ povedal hovorca.
V koncerne Unilever práve prebieha odčlenenie spoločnosti Magnum, ktorá by mala začať fungovať ako samostatná firma do polovice novembra.
