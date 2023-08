Spomalenie Číny môže mať pozitívny vplyv na iných členov bloku BRICS

Johannesburg 23. augusta (TASR) - Spomalenie čínskej ekonomiky otvára dvere pre iné krajiny, aby čerpali väčší podiel investícií zameraných na rozvíjajúce sa trhy. Uviedli to v stredu niektorí poprední experti na výročnom samite BRICS. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spomalenie hospodárstva v dôsledku problémov v čínskom realitnom sektore, prudko rastúceho zadlženia lokálnych samospráv a stúpajúcej nezamestnanosti mladých ľudí otriaslo finančnými trhmi. Investori teraz uvažujú o tom, čo by to mohlo znamenať pre komodity uprostred klesajúceho spotrebiteľského dopytu v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Spomalenie v Číne už zasiahlo zisky spoločností od Nike po Caterpillar. Hlavní producenti nerastných surovín, ako Brazília, Austrália a Južná Afrika sú tiež pod tlakom, zatiaľ čo slabší dopyt po elektronike ovplyvní ekonomiky závislé od obchodu, ako sú Južná Kórea a Taiwan.



Ale poprední obchodní experti v Johannesburgu poznamenali tiež, že spomalenie v Číne, ako sa zdá, nemá, nemá dramatický vplyv na rozvíjajúce sa ekonomiky, pričom ťažkosti Pekingu by v skutočnosti mohli pomôcť ostatným členom klubu.



"Predstavuje to obrovskú príležitosť pre ostatných, najmä pre Indiu," povedal Onkar Kanwar, predseda obchodnej rady BRICS a indického výrobcu pneumatík Apollo Tires. Pripomenul, že India uskutočnila reformy a je dobre pripravená privítať tých, ktorí si tam chcú zriadiť firmu.



Čína zostáva dominantným hráčom v BRICS, kam patria aj Brazília, Rusko, India a Južná Afrika. Jej hrubý domáci produkt (HDP) je viac ako dvakrát väčší ako všetkých ostatných členov bloku dohromady. Čínska ekonomika je napriek nedávnym problémom naďalej jednou z najlepších, pričom Medzinárodný menový fond tento rok očakáva jej rast o 5,2 %. To je síce menej než 5,9 % predpovedaných Indii, ale ďaleko pred Brazíliou, Ruskom a Južnou Afrikou, kde sa očakáva rast o menej ako 1 %.



"Čínska ekonomika má silnú odolnosť, obrovský potenciál a veľkú vitalitu," povedal prezident Si Ťin-pching v prejave, ktorý v jeho mene na predniesol minister obchodu Wang Wen-tchao.



Niektorí analytici varovali, že Čína by mohla po desaťročiach rýchlej expanzie smerovať k oveľa miernejšiemu rastu. To by bola zlá správu pre krajiny závislé od exportu do Číny.



Sim Tshabalala, generálny riaditeľ Standard Bank Group, najväčšieho afrického veriteľa, v ktorom má 20-percentný podiel Industrial and Commercial Bank of China, očakáva, že posuny v čínskej ekonomike otrasú globálnymi dodávateľskými reťazcami. "Čínska ekonomika sa jednoznačne mení a čoraz viac sa zameriava na spotrebu, menej na investície," povedal. "Je to príležitosť priniesť do Afriky industrializáciu a hodnotové reťazce," dodal s tým, že výroba v Číne je drahšia.