Spomalenie rastu českej ekonomiky bolo v 2. kvartáli miernejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Hrubý domáci produkt (HDP) Česka vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka rast dosiahol 0,7 %.

Autor TASR
Praha 29. augusta (TASR) - Hospodársky rast Českej republiky sa v 2. štvrťroku v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli spomalil, tempo spomalenia však bolo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil spresnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).

Hrubý domáci produkt (HDP) Česka vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka rast dosiahol 0,7 %. Predbežný odhad uvádzal rast iba na úrovni 0,2 %. Aj po revízii údajov za 2. štvrťrok je však rast najslabší za posledný rok. Pôvodný 0,2-percentný rast bol najslabší od 1. štvrťroka 2024, teraz je najslabší od 2. štvrťroka minulého roka.

Výraznejšie než pôvodne očakávané tempo rastu zaznamenala česká ekonomika aj v medziročnom porovnaní. Po revízii údajov dosiahol rast HDP v 2. štvrťroku 2,6 % po 2,4-percentnom raste v 1. kvartáli. Predbežný odhad poukazoval na stabilné tempo rastu na úrovni 2,4 %. Zrýchlenie na 2,6 % predstavuje najvýraznejší medziročný rast českej ekonomiky od 2. štvrťroka 2022.
