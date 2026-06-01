Spomalenie rastu vo výrobe eurozóny bolo miernejšie, než uvádzal odhad
Za spomalením rastu aktivity vo výrobnom sektore eurozóny je stagnácia nových objednávok, ktoré ešte v apríli rástli.
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny rástla v máji slabším tempom než v predchádzajúcom mesiaci, rozsah spomalenia však nebol taký výrazný, aký naznačoval predbežný odhad spred zhruba dvoch týždňov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili spresnené údaje spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) S&P Global pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v máji 51,6 bodu oproti aprílovej hodnote 52,2 bodu, ktorá predstavovala takmer 4-ročné maximum. To znamená spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Hodnota indexu je však vyššia, než S&P Global uvádzal v predbežnom odhade 21. mája. Vtedy oznámil PMI na úrovni 51,4 bodu.
Za spomalením rastu aktivity vo výrobnom sektore eurozóny je stagnácia nových objednávok, ktoré ešte v apríli rástli. Navyše, exportné objednávky zaznamenali pokles. Produkcia síce v máji pokračovala v raste, avšak najslabším tempom od začiatku roka. Ani údaje z pohľadu zamestnanosti výsledky za máj nepodporili, keďže zamestnanosť pokračovala v poklese.
„Aj keď aktivita vo výrobnom sektore eurozóny rástla štvrtý mesiac v rade, sektor vykazuje známky trápenia sa,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global Market Intelligence. Dôvodom sú podľa neho rastúce ceny a narušenie dodávateľských sietí v dôsledku vojny na Blízkom východe.
