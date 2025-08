Spomalenie trhu nehnuteľností pokračuje, rastie ich neobsadenosť

Bratislava 2. augusta (TASR) - Celková ponuka priemyselných priestorov triedy A v 2. štvrťroku vzrástla v piatich budovách o 77.840 metrov štvorcových (m2) na 4,64 milióna m2. Až 26 % z týchto priestorov bolo v čase dokončenia pred-prenajatých. Dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach ale poklesol a naopak, vzrástla ich neobsadenosť. Vyplýva to zo správy Industrial Research Forum (IRF), ktorého členmi sú spoločnosti Cushman & Wakefield, iO Partners, 108 Real Estate a Colliers.



„Slovenský priemyselný realitný trh vstupuje do druhej polovice roka 2025 s viacerými výzvami: dopyt medziročne výrazne klesol, výrazne narástla aj neobsadenosť priestorov, no napriek tomu výstavba pokračuje v silnom tempe, pričom väčšina projektov je už vopred zaviazaná nájomcom, čo signalizuje dôveru developerov v slovenský trh,“ zhrnul Tomáš Kulacs zo spoločnosti iO Partners.



Celkový hrubý dopyt po priemyselných priestoroch dosiahol v druhom štvrťroku 2025 úroveň 103.100 m2, realizovaných prostredníctvom 14 transakcií. Tento objem predstavuje medziročný pokles a zároveň potvrdzuje pokračovanie oslabenej aktivity, ktorú IRF zaznamenal už na začiatku roka.



Na konci druhého štvrťroka 2025 dosiahla miera neobsadenosti priemyselných priestorov úroveň 6,15 %, čo je nárast o viac než 0,5 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu kvartálu a viac ako 100-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ide podľa IRF o najvyššiu mieru neobsadenosti zaznamenanú za posledných päť rokov. Na trhu je aktuálne k dispozícii približne 284.900 m2 voľných priestorov.



Najväčší podiel z tejto ponuky sa nachádza v Trnavskom kraji, ktorý predstavuje až 32 % z celkového objemu neobsadených plôch, nasledovaný Senec Area so 14-percentným podielom.



Najväčšou dokončenou priemyselnou budovou v druhom kvartáli 2025 bola budova SLI Park Sereď s výmerou takmer 43.000 m2. Druhým najväčším projektom bol VGP Park v Bratislave, ktorý priniesol na trh ďalších 11.800 m2 skladových a výrobných priestorov.



Na konci druhého štvrťroka 2025 sa na Slovensku realizovala výstavba celkovo 318.600 m2 priemyselných priestorov, čo predstavuje nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Väčšina týchto projektov má plánovaný termín dokončenia ešte počas tohto roka, pričom takmer 58 % je už vopred zazmluvnených. Najväčší záujem o priestory vo výstavbe prejavujú najmä logistické spoločnosti, firmy z automobilového sektora a výrobné podniky.