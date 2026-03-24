Spomaľovanie aktivity francúzskeho súkromného sektora sa zrýchlilo
Celkový objem nových objednávok sa zmenšil najprudšie od júla 2025, keďže dopyt sa ešte viac oslabil pre vojnu na Blízkom východe a zvýšila sa geopolitická neistota.
Autor TASR
Paríž 24. marca (TASR) - Oslabovanie aktivity v súkromnom sektore Francúzska sa v marci zrýchlilo. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, klesol na 48,3 bodu z februárových 49,9 bodu. Analytici predpovedali, že sa oslabí miernejšie, a to na 49,3 bodu. Podnikateľská aktivita sa tak podľa indexu zmenšila najrýchlejším tempom od októbra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V sektore služieb sa oslabovanie aktivity prehĺbilo, keďže PMI odvetvia klesol na päťmesačné minimum 48,3 bodu z februárovej hodnoty 49,6 bodu. Do teritória poklesu sa prepadol aj sektor priemyslu. PMI odvetvia sa znížil na 48,5 bodu z februárových 51,6 bodu.
Celkový objem nových objednávok sa zmenšil najprudšie od júla 2025, keďže dopyt sa ešte viac oslabil pre vojnu na Blízkom východe a zvýšila sa geopolitická neistota. Export klesol najprudšie za 15 mesiacov a mierne sa oslabila aj zamestnanosť. Zároveň ceny vstupov vzrástli najrýchlejšie od novembra 2023, ale ceny výrobcov sa zvýšili len nepatrne. Podnikateľská nálada sa prudko zhoršila hlavne pre obavy z vplyvu vojny v Iráne na dopyt a na infláciu.
V sektore služieb sa oslabovanie aktivity prehĺbilo, keďže PMI odvetvia klesol na päťmesačné minimum 48,3 bodu z februárovej hodnoty 49,6 bodu. Do teritória poklesu sa prepadol aj sektor priemyslu. PMI odvetvia sa znížil na 48,5 bodu z februárových 51,6 bodu.
Celkový objem nových objednávok sa zmenšil najprudšie od júla 2025, keďže dopyt sa ešte viac oslabil pre vojnu na Blízkom východe a zvýšila sa geopolitická neistota. Export klesol najprudšie za 15 mesiacov a mierne sa oslabila aj zamestnanosť. Zároveň ceny vstupov vzrástli najrýchlejšie od novembra 2023, ale ceny výrobcov sa zvýšili len nepatrne. Podnikateľská nálada sa prudko zhoršila hlavne pre obavy z vplyvu vojny v Iráne na dopyt a na infláciu.