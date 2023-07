Spomaľovanie inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch

Bratislava 14. júla (TASR) - Spomaľovanie medziročnej inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júnovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V júli ho podľa neho zvýraznia aj zrušené koncesionárske poplatky.



"Inflácia má svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Už v júli by sa pritom mohla dostať do jednociferných úrovní, keď jej spomaľovanie zvýraznia aj zrušené koncesionárske poplatky. Tie by z celkovej inflácie mali ubrať až tri desatiny. Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude i naďalej podporovať aj silný bázický efekt, inými slovami vysoká porovnávacia základňa z minulého roka," spresnil.



"V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 11,1 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 %. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 4 až 5 %," myslí si analytik.



Dodal, že aj jún potvrdzoval zmiernenie tlaku na zdražovanie potravín. Ceny potravín ostali v priemere v júni nezmenené a dynamika ich medziročného rastu sa tak zmiernila z 21,9 % na 19,0 %. "Napriek tomu ostávali ceny potravín hlavným zdrojom inflácie, keď celkovú medziročnú infláciu v júni zvyšovali až o 4,2 percentuálneho bodu, teda boli zodpovedné za takmer 40 % medziročnej inflácie," dodal Koršňák.



"Očakávame, že aj v druhom polroku 2023 budeme svedkami ďalšieho spomaľovania tempa zdražovania v krajine. Počas letných mesiacov by sme sa mohli 'prehupnúť' cez hranicu 10 % a následne dosahovať jednociferné úrovne. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne mierne nad úrovňou 10 až 11 %. Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo 2 %, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, tak môžeme v tomto roku určite zabudnúť," doplnila analytička WOOD & Company Eva Sadovská.



ŠÚ SR v piatok informoval, že medziročná inflácia sa v júni 2023 znížila na 10,8 %. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne vzrástli o 0,2 %.