Spomaľovanie úverovania sa zastavilo, môže dôjsť k obratu

Bratislava 31. marca (TASR) - Sprísnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) v uplynulom období výrazne spomalilo rast úverov v eurozóne. Výška úrokových sadzieb určuje, ako draho si požičiavajú ľudia aj firmy, a ovplyvňuje tak ich investičné a spotrebiteľské rozhodnutia. Prichádzajúce údaje však naznačujú, že spomalenie úverovania sa zastavilo, čo môže naznačovať postupný obrat k opätovnému rastu úverov. Poukázali na to v aktuálnom vydaní publikácie Frankfurtské hárky analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



"Historicky najrýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb ECB sa zákonite premietlo do rastu úrokov na pôžičkách pre firmy a domácnosti. Drahšie úvery viedli k odkladaniu spotreby a investícií, a tým k nižšiemu záujmu o pôžičky. Dôsledkom bolo výrazné spomalenie, resp. až zastavenie úverovania," vysvetlili analytici.



Firmy pri vysokých sadzbách postupne obmedzovali investície, ale aj úverové financovanie bežných prevádzkových potrieb a časť úverov nahradili dlhopismi. Najnovšie dáta však naznačujú, že rast úverov pre firmy v eurozóne sa v novembri minulého roka zmenil z klesajúceho na obdobie stabilného, aj keď nízkeho rastu. Dlhodobejšie obmedzenie investícií by totiž mohlo negatívne ovplyvniť vyhliadky rozvoja podnikov. "Preto podniky zvažujú realizovať niektoré nevyhnutné investície aj v prostredí relatívne vysokých úrokových mier. Navyše, očakávania ich budúceho poklesu sú dôvodom, že tlmiaci vplyv výšky úrokových sadzieb na ochotu firiem požičať si odznieva," priblížili odborníci.



Úvery domácnostiam ukazujú podľa nich zatiaľ len prvé náznaky prechodu na stabilný rast. "Po výraznom útlme sa úverovanie domácností vo väčšine krajín eurozóny aj naďalej medziročne spomaľuje. Mierne nárasty nových úverov v posledných mesiacoch však naznačujú, že aj úverovanie domácností by sa mohlo začať pomaly stabilizovať," predpokladajú analytici NBS.



Upozornili, že vývoj úverov domácnostiam je prevažne ovplyvnený hypotékami, pričom dostupnosť tých nových je na najhoršej úrovni od globálnej finančnej krízy. "Očakáva sa však, že pokračujúci nárast príjmov a predpokladaný pokles sadzieb by mal prispieť k určitému zlepšeniu dostupnosti hypoték a postupne obnoviť aj rast úverov domácnostiam," avizovali odborníci.



Stabilizácia vo vývoji úverovania tak podľa nich naznačuje, že by mohla nasledovať fáza zrýchľovania rastu. Aj keď menová politika je v porovnaní s minulosťou podstatne utiahnutejšia, nemal by byť jej dopad väčší, ako je potrebné. "Zároveň však skutočnosť, že vidíme zlomový bod neznamená, že teraz budeme pozorovať výrazné zrýchlenie úverovej aktivity," doplnili analytici.