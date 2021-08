Analytička: Medzi metropolami V4 vzrástla ekonomika najviac vo Varšave

Bratislava 9. augusta (TASR) - Spomedzi metropol krajín Vyšehradskej štvorky (na úrovni NUTS 2) dosahuje najvyššiu hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa úroveň Praha s hodnotou 205 % z priemeru Európskej únie. Nasleduje Bratislavský kraj s úrovňou 162 %, na ktorú sa v roku 2019 doťahoval región Varšava so 160 %. Samotná Varšava bez okolitého regiónu dosiahla dokonca úroveň 210 % a od roku 2010 (s hodnotou 189 %) vykázala najvýraznejší posun, uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská.



„Práve HDP prepočítaný na obyvateľa je jedným z univerzálnych ukazovateľov, ktoré hovoria o životnej úrovni regiónu,“ upozornila Sadovská.



Nadpriemerná životná úroveň je v hlavných mestách a ich okolí ovplyvnená aj nízkou mierou nezamestnanosti. „Ako sa ukazuje, sledované metropoly nezaznamenali významné prepady počtu zamestnaných ani počas pandémie. Najmenej výraznú zmenu dosiahol región Varšava, v prípade ktorého sa miera nezamestnanosti zvýšila z 2,1 % v roku 2019 na 2,5 % v roku 2020. V prípade Budapešti sa zvýšila nezamestnanosť z 2,5 % na 3,3 %, v Bratislavskom kraji z 2,4 % na 3,4 % a v Prahe z 1,3 % na 2,3 %,“ priblížila Sadovská.



Hlavné mestá sa oproti ostatným regiónom vyznačujú aj vyššou kúpnou silou obyvateľstva. Pri porovnávaní metropol majú podľa analytičky veľmi dobrú vypovedaciu hodnotu aj ukazovatele ako koncentrácia a vývoj nákupných centier, administratívnych budov, logistických centier, priemyselných parkov a rezidenčných komplexov.



„Podľa exkluzívnych údajov spoločnosti Cushman & Wakefield sa plocha administratívnych budov najviac rozšírila vo Varšave, a to až o 74 % na aktuálnych 6,04 milióna štvorcových metrov (m2),“ spresnila Sadovská. Oproti roku 2010 sa o vyše 40 % zväčšila taktiež plocha bizniscentier v Bratislave a Prahe na súčasných 1,95 milióna m2 a 3,69 milióna m2. Budapešť zaznamenala za posledných desať rokov nárast výmery office budov o 28 % na aktuálnych 3,94 milióna m2. Varšava sa tak stáva top lokalitou pre realitných investorov.



Optimistický pohľad investorov na Varšavu potvrdzuje podľa analytičky aj prieskum „Investor Intentions Survey 2021“, ktorý na prelome rokov 2020 a 2021 realizovala spoločnosť CBRE. Ten bol zameraný na preferencie investorov z krajín EMEA (Europe, the Middle East, and Africa) investujúcich na realitných trhoch. Podľa tohto prieskumu je medzi investormi z regiónu CEE (stredná a východná Európa) najpreferovanejším mestom pre investície Varšava.



Hlavné mesto Poľska ale obstálo aj v rámci regiónu EMEA, keďže investori mu priradili deviatu priečku. Spomedzi metropol krajín Vyšehradskej štvorky (V4) tak práve Varšava dosiahla u investorov zameraných na investície do realít najvyššie hodnotenie. Podľa výsledkov prieskumu CBRE najväčší záujem európskych investorov (až 35 %) smeruje aj naďalej ku kancelárskym nehnuteľnostiam.