V Banskobystrickom kraji môže byť ohrozený chod prímestskej dopravy

Banská Bystrica/Zvolen 21. januára (TASR) - Chod prímestskej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) môže byť ohrozený. Samosprávny kraj a Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen sa totiž sporia pre platby za výkon dopravy vo verejnom záujme, pričom ani jeden z nich nechce nateraz zo svojich tvrdení a požiadaviek ustúpiť.



Vedenie kraja ešte v roku 2018 spochybnilo dodatky o poskytovaní verejnej dopravy medzi BBSK a SAD, uzatvorené ešte v čase, keď bol predsedom kraja Marian Kotleba. Okresný súd vo Zvolene dal kraju svojim rozhodnutím z decembra 2019 za pravdu. Dodatok mal byť podľa súdu minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom.



Ako v utorok informovalo vedenie BBSK na tlačovej konferencii, do súdneho sporu vstupoval kraj preto, aby mal možnosť korektne a zákonne urovnať a nastaviť vzťahy s dopravcom na najbližšie obdobie. "Po rozhodnutí súdu však SAD Zvolen začala postupovať pre nás nepochopiteľným spôsobom," uviedol predseda BBSK Ján Lunter. Podľa neho sa SAD začala kraju verejne vyhrážať a zastrašovať ho.



SAD Zvolen podľa vedenia kraja vyčíslila zálohové platby na rok 2020 na 34 miliónov eur, pričom ešte v septembri 2019 na 19,8 milióna eur. Podľa neho to bola len reakcia na rozhodnutie súdu.



Lunter preto vyzval SAD na konštruktívne rokovanie za jedným stolom, kde by si vyjasnili výšku platieb a tiež otázky cenotvorby SAD. Na rokovanie, ktoré inicioval kraj na začiatok tohto týždňa, sa totiž zástupcovia SAD Zvolen nedostavili.



Ako pre TASR uviedol predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny, za súčasný stav vo verejnej doprave na území kraja je zodpovedný predseda BBSK. "Ján Lunter svojvoľnými tvrdeniami o absolútnej neplatnosti dodatku č. 9 spôsobil, že po 1. januári 2019 neexistuje medzi dopravcami v kraji a BBSK záväzný zmluvný vzťah," priblížil.



Podľa Polónyho Lunter sa tento viac ako rok trvajúci stav nesnaží riešiť. "Nerozporoval ani vyčíslené náklady a dokonca ani nevyhlásil súťaž na nového dopravcu," uviedol. "Neuhrádza platby za výkony dopravy vo verejnom záujme a navyše zažaloval dopravcov v kraji na súde, čím sa domáha neplatnosti záväznej zmluvy," konštatoval.



BBSK podľa neho doposiaľ neuhradil za tieto výkony dlh z roku 2018, ku ktorému ho viaže platná zmluva z roku 2008. Zvýšené platby, ktoré SAD zaslalo aktuálne BBSK, odzrkadľujú aj nedoplatky za roky 2018 a 2019, ako aj odpisy podľa zákona.



Polóny napriek tomu tvrdí, že s BBSK sa chce stretnúť a rokovať. "Samozrejme, niekto by si mal ale vyrovnať svoje záväzky," pripomína.