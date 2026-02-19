< sekcia Ekonomika
Spor medzi nemeckým závodom Tesly a odbormi sa vyostruje
Konflikt medzi Teslou a IG Metall trvá už dlhší čas a vyhrotil sa krátko pred nedávnym zasadnutím zamestnaneckej rady.
Autor TASR
Frankfurt nad Odrou 19. februára (TASR) - Riaditeľ závodu amerického výrobcu elektromobilov Tesla v Grünheide pri Berlíne čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z ohovárania. Trestné oznámenie na Andrého Thieriga podal odborový zväz IG Metall. „Bolo začaté vyšetrovanie pre ohováranie,“ uviedol vo štvrtok hovorca prokuratúry vo Frankfurte nad Odrou, čím potvrdil skoršie informácie nemeckých médií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Krok odborov je reakciou na trestné oznámenie, ktoré predtým podala spoločnosť Tesla. Prokuratúra vyšetruje tajomníka zväzu IG Metall pre podozrenie, že prostredníctvom svojho notebooku nezákonne vyhotovil zvukový záznam zo zasadnutia podnikovej rady, ktoré sa uskutočnilo 10. februára. Odbory obvinenie odmietajú s tým, že ich zástupca nedostal možnosť toto tvrdenie vyvrátiť. Tesla o incidente upovedomila políciu a podala trestné oznámenie.
Existuje „niekoľko desiatok svedkov, ktorým zástupca IG Metall tvrdil, že zabudol vypnúť mikrofón“, uviedol riaditeľ závodu Thierig. IG Metall toto tvrdenie odsúdil ako ohováračskú kampaň zo strany automobilky.
Konflikt medzi Teslou a IG Metall trvá už dlhší čas a vyhrotil sa krátko pred nedávnym zasadnutím zamestnaneckej rady. Odbory presadzujú zavedenie kolektívnej zmluvy, čo spoločnosť nepovažuje za potrebné. Jediná továreň Tesly v Európe zamestnáva približne 11.000 ľudí.
Krok odborov je reakciou na trestné oznámenie, ktoré predtým podala spoločnosť Tesla. Prokuratúra vyšetruje tajomníka zväzu IG Metall pre podozrenie, že prostredníctvom svojho notebooku nezákonne vyhotovil zvukový záznam zo zasadnutia podnikovej rady, ktoré sa uskutočnilo 10. februára. Odbory obvinenie odmietajú s tým, že ich zástupca nedostal možnosť toto tvrdenie vyvrátiť. Tesla o incidente upovedomila políciu a podala trestné oznámenie.
Existuje „niekoľko desiatok svedkov, ktorým zástupca IG Metall tvrdil, že zabudol vypnúť mikrofón“, uviedol riaditeľ závodu Thierig. IG Metall toto tvrdenie odsúdil ako ohováračskú kampaň zo strany automobilky.
Konflikt medzi Teslou a IG Metall trvá už dlhší čas a vyhrotil sa krátko pred nedávnym zasadnutím zamestnaneckej rady. Odbory presadzujú zavedenie kolektívnej zmluvy, čo spoločnosť nepovažuje za potrebné. Jediná továreň Tesly v Európe zamestnáva približne 11.000 ľudí.