Spor o nezaplatené faktúry ohrozuje firmy v Humennom

Humenné 1. júla (TASR) - Humenská spoločnosť Chemes nemá peniaze na zaplatenie za plyn a elektrinu, z ktorých vyrába médiá pre firmy v priemyselnom parku. Ako TASR informovalo komunikačné oddelenie spoločnosti, o prácu by tak mohlo prísť zhruba 1500 ľudí. Mestská Humenská energetická spoločnosť (HES) podľa nich odmieta uhradiť dodávky tepla. Samospráva oponuje, že Chemes zadržiaval faktúry pol roka a predložil ich len pred troma dňami.



"Vidíme celú situáciu zo strany Chemesu ako emocionálne vydieranie a pokus o zbavenie sa vlastných chýb a nedostatkov," uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Spoločnosť Chemes tvrdí, že ak HES do 12. júla nezaplatí 4,7 milióna eur za dodané teplo od začiatku roka, nedokáže uhradiť svoj dlh a firma SPP jej zastaví dodávky surovín, čo spôsobí zastavenie výroby pre firmy v priemyselnom parku. Doplnila, že v posledných týždňoch zaplatila SPP takmer jeden milión eur z celkového dlhu približne 4,5 milióna eur.



"Upozornili sme vedenie HES aj mesta na túto skutočnosť listom. Napriek tomu nám oznámili, že naše faktúry považujú za splatné až 25. júla. Ak na tomto termíne budú trvať, stovky ľudí v priemyselnom parku môžu prísť o prácu," uviedlo predstavenstvo Chemesu.



Samospráva tvrdí, že Chemes od začiatku roka nedoručoval HES faktúry. "Dôvodom tohto ich konania mohla byť snaha vyhnúť sa plateniu svojim veriteľom za minulé dodávky energií," uviedol Škuba s tým, že splatnosť faktúr je podľa zmluvy 30 dní odo dňa doručenia. Radnica zároveň predpokladá, že súčasťou plánu Chemesu na konkurz a reštrukturalizáciu je vymôcť peňažné prostriedky od HES.



Po zlých skúsenostiach s dodávateľom tepla začalo mesto Humenné v spolupráci s MH Teplárenský holding (MH TH) a HES výstavbu záložných zdrojov pre obyvateľov mesta. Škuba tiež informoval, že MH TH pozval vedenie Chemesu na rokovanie o prevzatí energetických zariadení, čo by zabezpečilo bezproblémové fungovanie firiem i mesta. "Ak Chemes túto ponuku neprijme, vystaví obyvateľov a firmy obrovským existenčným i zdravotným problémom," dodal.