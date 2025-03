Spor za clá: Kanadské obchody sťahujú z regálov liehoviny z USA

Ottawa/Washington 6. marca (TASR) - Po tom, ako tento týždeň vstúpili do platnosti clá na kanadské a mexické výrobky, Kanaďania našli v mnohých obchodoch tam, kde boli umiestnené americké liehoviny, prázdne regály. Videá a fotografie ukazujúce prázdne miesta či zamestnancov obchodov odstraňujúcich americké produkty zverejňovali spotrebitelia naprieč Kanadou. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg a spravodajský server NBC News.



Zábery obchodov, kde odstraňujú americké liehoviny z regálov, boli poslané z provincií Ontário, Quebec, New Brunswick či Nové Škótsko. Štátom riadená spoločnosť LCBO (Liquor Control Board of Ontario), ktorá kontroluje distribúciu a predaj alkoholu v tejto provincii, tento týždeň uviedla, že "ukončila nákup všetkých amerických výrobkov". LCBO pritom každý rok predávala americké víno, pivo, liehoviny a seltzery za takmer jednu miliardu USD (zhruba 935 miliónov eur).



Americký prezident Donald Trump uvalil 25-percentné clá na takmer všetok tovar z Kanady a Mexika. Ako dôvod uviedol, že z týchto štátov do USA stále prúdia drogy, a to najmä syntetický opioid fentanyl.



Kanadský premiér Justin Trudeau clá odsúdil s tým, že sú neopodstatnené, pretože z celkového množstva fentanylu zadržaného na hraniciach USA pochádzalo z Kanady menej než 1 %. Kanada zároveň po vstupe amerických ciel do platnosti zaviedla odvetné clá na americké tovary, rovnako na úrovni 25 %. Celkovo sa dotknú tovarov z USA za zhruba 102 miliárd eur, z toho za takmer 20 miliárd eur začali platiť okamžite. Zvyšné by mala Kanada zaviesť do troch týždňov, ak sa situácia nezmení.



Lawson Whiting, šéf spoločnosti Brown-Forman, ktorá vlastní značku whiskey Jack Daniel´s, uviedol, že odstraňovanie amerických liehovín z kanadských obchodov "je horšie než samotné clá," pričom kroky predstaviteľov kanadských provincií odsúdil. Ako povedal, toto rozhodnutie je "neprimerané uvaleniu ciel americkou administratívou na kanadské výrobky".



Zároveň však dodal, že situáciu na kanadskom trhu by spoločnosť mala ustáť, pretože Kanada sa na jej celkových tržbách podieľa zhruba 1 %. Omnoho pozornejšie bude spoločnosť Brown-Forman sledovať prípadné kroky Mexika. To sa totiž na tržbách firmy podieľalo vlani približne 7 %.



(1 EUR = 1,0694 USD)