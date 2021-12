Bratislava 28. decembra (TASR) – Sporenie býva častým novoročným predsavzatím. Podľa investičného analytika FinGO.sk Františka Burdu sporenie možno naštartovať aj plánovaním výdavkov. Na začiatku roka odporúča urobiť revíziu rodinného rozpočtu.



"Stačí si spísať všetky výdavky na papier a určiť si priority, tzv. must výdavky. Ostatné menej podstatné položky eliminovať alebo úplne vypustiť. V rozpočte často nájdete veľa položiek, bez ktorých sa zaobídete alebo ich dokážete nahradiť lacnejšou alternatívou," opísal Burda. Pokračoval, že môže ísť o zmenu dodávateľov energií, telekomunikačných služieb, o refinancovanie alebo spájanie úverov a podobne.



Ďalej odporúča nastaviť si v januári trvalý príkaz s konkrétnym názvom sporenia a nasmerovať ho na sporiaci účet alebo depozitné konto, ku ktorým nemá človek platobnú kartu. "Ak viete, že peniaze nebudete potrebovať dlhšie obdobie, nemali by ste ich odkladať bokom len na sporenie, ale investovať ich do fondov alebo do zlata, ktoré vaše peniaze zhodnotia. Či už hovoríme o sporení, alebo o investovaní, v oboch prípadoch je dôležité odhodlanie, disciplína a pomenovanie svojho cieľa. Často pomôže aj dozor zodpovednej osoby niekoho z rodiny alebo dohľad odborníka," poradil Burda.



Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu treba mať najskôr nasporenú finančnú rezervu vo výške minimálne šesť mesačných výdavkov. Ak napríklad rodina mesačne minie 1000 eur, jej rezerva by mala byť aspoň 6000 eur. "Ak máte rezervu vytvorenú, môžete sa pustiť aj do investovania. Môžete si to vyskúšať aj v menšom, napríklad začať pravidelne investovať od 20 eur mesačne, ale, samozrejme, s vyššou sumou bude rásť aj váš výnos," vysvetlil Burda.



Veľa začínajúcich investorov by chcelo svoje peniaze zhodnotiť s vysokým výnosom, ale ideálne bez rizika a hlavne rýchlo. Burda však poznamenal, že takto investovanie nefunguje. Pri investovaní sa treba rozhodovať na základe jednoduchej rovnice - čím vyššie riziko je človek ochotný podstúpiť a čím dlhšie nechá peniaze pracovať, tým vyšší výnos možno očakávať. Na trhu sú produkty od konzervatívnych s výnosmi okolo troch percent až po komplikované rizikové schémy s nadštandardnými výnosmi nad desať percent.



Aj v nasledujúcom roku bude podľa Burdu zohrávať dôležitú rolu diverzifikácia, čiže rozloženie investícií do viacerých nástrojov. "Pokiaľ sa nevyrieši situácia s pandémiou, odporúčam mať v portfóliu celosvetové zastúpenie akcií a na jednotlivé krajiny alebo sektory sa sústrediť až neskôr. Na trhu sú aj ETF fondy, ktoré zahŕňajú akciové spoločnosti s celosvetovým pôsobením. Ako poistenie portfólia odporúčam 10 až 15 % objemu úspor vložiť aj do drahých kovov, napríklad do zlata, ktoré investorov chráni pri prudkých výkyvoch na trhu," dodal.