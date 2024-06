Sporenie pre deti: kedy a ako začať?

Foto: pexels.com

Bratislava 25. júna (OTS) - Myslieť na svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť detí je zodpovedné. Rovnako, ako myslieť na to, že počas života sa nám do cesty postavia aj nepredvídateľné situácie a s nimi spojené menšie či väčšie výdavky. Byť na to pripravený sa dá vďaka sporeniu. Vždy je totiž lacnejšie financovať niečo z nasporeného ako z pôžičiek.Vo všeobecnosti platí, že na začiatok sporenia nie je nikdy skoro. Inak povedané, čím skôr začnete sporiť, tým lepšie. Bez ohľadu na to, či sa jedná o sporenie pre deti , na dovolenku, na auto, na bývanie, na finančnú rezervu či dôchodok.V dnešnom článku vám prezradíme, ako a kedy začať sporiť a uvedieme niekoľko užitočných príkladov sporiacich produktov.Začať si sporiť je jednoduchšie, ako si možno myslíte. Najdôležitejšími faktormi sú pravidelnosť a trpezlivosť. Práve vďaka týmto faktorom si dokážete vybudovať návyk na sporenie. Odkladanie si určitej sumy bude pre vás časom úplne prirodzené. Presne tak ako platba za energie, nájom, telefón či poistenie auta.Je potrebné pripomenúť, že na sporenie nepotrebujete mať veľké sumy. Sporiť si môžete začať aj s pár desiatkami eur mesačne. A nielen to. V mBank môžete už za 15 eur mesačne aj investovať. Investovaním do fondov môžete zabezpečiť zhodnotenie vašich úspor, ktoré môže dosiahnuť aj dvojciferné hodnoty. Napríklad priemerné zhodnotenie investícií klientov mBank investujúcich do mFondov dosiahlo v roku 2023 priemerné zhodnotenie vo výške 11,75 %. Faktom je, že investovanie je spojené aj s rizikom poklesu hodnoty a je vhodné najmä pre zabezpečenie si dlhodobých cieľov. Platí, že čím dlhší je časový horizont, tým väčšie zhodnotenie je možné dosiahnuť. Ideálna dĺžka pre sporenie formou investovania je 10 a viac rokov. Investovanie je tak vhodné aj ako nástroj pre sporenie pre deti. Ak začnete už po narodení, pravidelnými vkladmi aj malých súm mu dokážete do jeho dospelosti našetriť veľmi peknú sumu. Finančným cieľom môže byť napríklad sporenie na štúdium, na štart do života, na svadbu, na osamostatnenie sa a podobne.Na realizáciu krátkodobých alebo strednodobých cieľov s dĺžkou sporenia na 1-5 rokov sú vhodnejšie produkty s menším rizikom. Mimoriadne obľúbené sú sporiace účty, ktoré sú spravidla naviazané na bankové účty a termínované vklady s rôznou dĺžkou viazanosti. Sporiaci účet mSporenie je šikovnou funkciou bežného účtu mKonto a študentského účtu #navlastnetriko. Predstavuje úplne jednoduchú a pohodlnú cestu ako sporiť. Sporiace účty mSporenie umožňujú až 4 rôzne spôsoby sporenia a je len na vás, ktoré z nich využijete.Môžete si na sporiaci účet odkladať sumu pravidelne alebo nepravidelne podľa vlastného uváženia alebo si nastaviť trvalý príkaz s konkrétnou sumou. Práve vďaka tomuto spôsobu si vytvárate návyk, ktorý je pri bežnom sporení aj investovaní tak dôležitý. Na sporiaci účet vám môže odchádzať aj percento z každej vykonanej transakcie alebo si môžete nastaviť zaokrúhľovanie platieb a rozdiel medzi platbou a daným zaokrúhľovaním bude vám alebo vašej dospievajúcej ratolesti s účtom #navlastnetriko automaticky poslaný z bežného účtu na mSporenie.Ďalšou výhodou je možnosť nastaviť si až 8 rôznych finančných cieľov, pričom každý je až do výšky 2 000 eur zhodnocovaný úrokovou sadzbou 1 % ročne. Ak si mSporenie zriadi váš teenager k účtu #navlastnetriko, pomôžte mu s nastavením jeho finančných cieľov a vysvetľujte mu, prečo je dôležité si šetriť. Učíte ho tým finančnej gramotnosti a zodpovednosti za svoje peniaze.Tradičným sporiacim bankovým produktom je termínovaný vklad. Ak máte voľné finančné prostriedky, ktorých hodnotu by ste radi zhodnotili za krátky čas, vhodným riešením pre vás môže byť produkt mVklad.Rovnako ako vklady na bežných účtoch, aj vklady na termínovaných účtoch sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov a tak sa nemusíte obávať, že by ste mohli o svoje peniaze prísť v prípade turbulencií na bankovom trhu. Výhodou mVkladu je tiež garantovaná úroková sadzba počas celej doby viazanosti a možnosť výberu viazanosti vkladu na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov. Napriek tomu, že sa jedná o termínovaný vklad, peniaze z neho môžete v prípade nutnosti vybrať aj pred ukončením viazanosti, prídete len o časť úrokov. Vďaka tomu možno aj tento produkt označiť ako vysoko likvidný.Aj nedávna koronakríza nám ukázala, že byť pripravený na neočakávané situácie je zodpovedné. Mať nasporenú aspoň troj či šesť mesačnú finančnú rezervu nám pomôže zvládnuť veľké jednorazové výdavky alebo dočasnú stratu príjmu. Vytvorte si návyk a začnite so sporením čím skôr. Ako sa hovorí