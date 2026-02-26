< sekcia Ekonomika
Sporeniu v DDS Tatra banky sa v roku 2025 nadštandardne darilo
Aktuálny prieskum ukazuje, že hoci si väčšina Slovákov aktívne odkladá na dôchodok, mnohí stále siahajú po riešeniach, ktoré im prinesú len minimálne zhodnotenie.
Autor OTS
Bratislava 26. feburára (OTS) - To môže viesť k výraznému rozdielu medzi tým, čo budú potrebovať na pohodlný život na dôchodku, a tým, čo si reálne nasporia.
Agentúra Go4insight sa pýtala 1 001 respondentov vo veku 20 až 60 rokov. Podľa výsledkov prieskumu si až 86 % Slovákov sporí na dôchodok. Z nich 53 % využíva 2. pilier, polovica 3. pilier, takmer tretina sporiace účty a približne pätina investície do fondov či ETF.
Odborníci však upozorňujú, že bežné a sporiace účty nie sú vhodným riešením na dôchodkové sporenie, keďže prinášajú len minimálne zhodnotenie.
Respondenti odhadujú, že na dôchodku budú potrebovať v priemere 1027 eur mesačne, no ich očakávaný dôchodok z 1. a 2. piliera je v priemere len 714 eur.
Vzniká tak rozdiel viac ako 300 eur, ktorý si budú musieť pokryť vlastnými úsporami alebo investíciami. Práve tento rozdiel je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa o dôchodkové sporenie zaujíma čoraz viac ľudí.
Pozitívnym signálom je, že až 70 % ľudí, ktorí si dnes nesporia, to plánuje v budúcnosti zmeniť. Ide o výrazný posun v uvedomení si rozdielu medzi potrebným a očakávaným dôchodkom.
Najčastejšie zvažované investičné produkty do budúcnosti sú:
• 2. pilier
• 3. pilier
• ETF a investičné fondy
• nehnuteľnosti
Pri výbere typu investícií zohráva úlohu výška príjmu aj vek:
• Pri nižších príjmoch dominuje sporenie na účtoch, pri vyšších investovanie.
• Mladší ľudia viac využívajú investičné produkty a dlhodobé investovanie do ETF, fondov či nehnuteľností. Pri ETF fondoch štatistiky ukazujú, že klienti v nich nedržia peniaze do dôchodku, ale ich vyberajú v priemere už po 5 až 6 rokoch.
• Staršie vekové skupiny preferujú najmä 3. pilier a konzervatívnejšie formy sporenia. Práve dôchodkovým pilierom sa v minulom roku mimoriadne darilo.
Foto: Shutterstock
Rok 2025 bol pre DDS Tatra banky najúspešnejším v histórii. Klientom dokázala zhodnotiť úspory o 164,6 milióna eur, s priemerným zhodnotením všetkých príspevkových fondov 13,1 %, pričom výkonnosti fondov ostávajú stabilné aj dlhodobo.
Napríklad dynamický fond Comfort life 2050 dosiahol za rok 2025 zhodnotenie 21,5 %, čo je najviac zo všetkých fondov v druhom a treťom pilieri. Za posledných 10 rokov jeho zhodnotenie predstavuje 6,8 % ročne. Svojou výkonnosťou tak výrazne poráža infláciu, ktorá za rovnaké obdobie dosiahla hodnotu 4 % ročne. Celkové 10-ročné zhodnotenie tohto fondu predstavuje hodnotu 93,8 %.
Zdroj: Tatra banka
Nadštandardné zhodnotenie fondov DDS Tatra banky sa odráža v rastúcom záujme o 3. pilier. V minulom roku si v DDS Tatra banky otvorilo sporenie viac ako 35 000 nových klientov a celkový počet jej klientov vzrástol na 357 000. Spravovaný majetok vo fondoch dosiahol v minulom roku 1,591 miliardy eur, pričom medziročne vzrástol o 17,1 %.
Agentúra Go4insight sa pýtala 1 001 respondentov vo veku 20 až 60 rokov. Podľa výsledkov prieskumu si až 86 % Slovákov sporí na dôchodok. Z nich 53 % využíva 2. pilier, polovica 3. pilier, takmer tretina sporiace účty a približne pätina investície do fondov či ETF.
Odborníci však upozorňujú, že bežné a sporiace účty nie sú vhodným riešením na dôchodkové sporenie, keďže prinášajú len minimálne zhodnotenie.
Potrebujú vyše 1 000 eur, štát im dá len približne 700 eur
Respondenti odhadujú, že na dôchodku budú potrebovať v priemere 1027 eur mesačne, no ich očakávaný dôchodok z 1. a 2. piliera je v priemere len 714 eur.
Vzniká tak rozdiel viac ako 300 eur, ktorý si budú musieť pokryť vlastnými úsporami alebo investíciami. Práve tento rozdiel je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa o dôchodkové sporenie zaujíma čoraz viac ľudí.
Až 7 z 10 ľudí, ktorí dnes nesporia, plánuje začať
Pozitívnym signálom je, že až 70 % ľudí, ktorí si dnes nesporia, to plánuje v budúcnosti zmeniť. Ide o výrazný posun v uvedomení si rozdielu medzi potrebným a očakávaným dôchodkom.
Najčastejšie zvažované investičné produkty do budúcnosti sú:
• 2. pilier
• 3. pilier
• ETF a investičné fondy
• nehnuteľnosti
Pri výbere typu investícií zohráva úlohu výška príjmu aj vek:
• Pri nižších príjmoch dominuje sporenie na účtoch, pri vyšších investovanie.
• Mladší ľudia viac využívajú investičné produkty a dlhodobé investovanie do ETF, fondov či nehnuteľností. Pri ETF fondoch štatistiky ukazujú, že klienti v nich nedržia peniaze do dôchodku, ale ich vyberajú v priemere už po 5 až 6 rokoch.
• Staršie vekové skupiny preferujú najmä 3. pilier a konzervatívnejšie formy sporenia. Práve dôchodkovým pilierom sa v minulom roku mimoriadne darilo.
Foto: Shutterstock
DDS Tatra banky dosiahla najlepšie zhodnotenie dôchodkových úspor za druhý aj tretí pilier
Rok 2025 bol pre DDS Tatra banky najúspešnejším v histórii. Klientom dokázala zhodnotiť úspory o 164,6 milióna eur, s priemerným zhodnotením všetkých príspevkových fondov 13,1 %, pričom výkonnosti fondov ostávajú stabilné aj dlhodobo.
Napríklad dynamický fond Comfort life 2050 dosiahol za rok 2025 zhodnotenie 21,5 %, čo je najviac zo všetkých fondov v druhom a treťom pilieri. Za posledných 10 rokov jeho zhodnotenie predstavuje 6,8 % ročne. Svojou výkonnosťou tak výrazne poráža infláciu, ktorá za rovnaké obdobie dosiahla hodnotu 4 % ročne. Celkové 10-ročné zhodnotenie tohto fondu predstavuje hodnotu 93,8 %.
10-ročná výkonnosť fondu Comfort life 2050
Zdroj: Tatra banka
Nadštandardné zhodnotenie fondov DDS Tatra banky sa odráža v rastúcom záujme o 3. pilier. V minulom roku si v DDS Tatra banky otvorilo sporenie viac ako 35 000 nových klientov a celkový počet jej klientov vzrástol na 357 000. Spravovaný majetok vo fondoch dosiahol v minulom roku 1,591 miliardy eur, pričom medziročne vzrástol o 17,1 %.
Ak hľadáte pohodlný spôsob šetrenia si na dôchodok, nič lepšie a jednoduchšie nenájdete. Stačí nastaviť pravidelnú platbu a sledovať odhad doplnkového dôchodku v mobilnej aplikácii Tatra banka.
V iných riešeniach, ktoré sú dostupné na trhu, si klienti vyberajú fondy sami a často aj počas sporenia musia robiť aktívne kroky, napríklad presuny medzi fondmi.
V iných riešeniach, ktoré sú dostupné na trhu, si klienti vyberajú fondy sami a často aj počas sporenia musia robiť aktívne kroky, napríklad presuny medzi fondmi.