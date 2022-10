Sporiť si treba aj v ťažkých časoch, odporúča odborník

Bratislava 29. októbra (TASR) - Sporiť treba aj v ťažkých časoch. Odporúča to odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK Marek Švantner pri príležitosti Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá na 31. októbra.



Tvrdí, že sporenie musí stáť na troch pilieroch, a to krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Prvým krokom je tvorba rezervy. Tá spadá pod krátkodobé sporenie a cieľom je ušetriť financie aspoň vo výške šiestich mesačných príjmov.



"Tieto peniaze síce máme kedykoľvek k dispozícii, no slúžia len v nepredvídateľných situáciách, ako sú napríklad strata zamestnania alebo pokazené auto," uviedol Švantner. Čo je však pri dostatočnej rezerve ešte dôležitejšie, aby v kritickej situácii ľudia nesiahli po nepremyslenom čerpaní nevýhodného krátkodobého úveru. Príkladom nesprávneho nákupného rozhodnutia je emotívny nákup najnovšieho mobilu alebo značkového oblečenia na úver alebo na úkor rezervy.



Ďalším krokom je strednodobé sporenie, ktoré je určené na vykrytie plánov v horizonte piatich až desiatich rokov a poslúži, napríklad na kúpu nového auta, výmenu nábytku alebo rekonštrukciu bývania. "Posledným pilierom je dlhodobé sporenie, do ktorého spadá investovanie, a teda tvorba dlhodobého zabezpečenia napríklad na dôchodok, na predčasné splatenie hypotéky alebo na štúdium detí," vysvetľuje odborník.



"Zo skúseností viem, že pri audite rozpočtu a pri bežnej spotrebe sa takmer vždy nájdu voľné peniaze, ktoré sme schopní presmerovať práve na sporenie a tvorbu rezervy. Ak je doba napnutá už dnes, nie je vylúčené, že môže byť ešte horšie. Preto je nevyhnutné prekopať rozpočet, znížiť možno zbytočné výdavky a financovať iba nevyhnutné potreby," radí Švantner.



Ľudia podľa neho minú najviac peňazí zbytočne v reštauráciách, na dennom menu a za kávu. Pri výbere oddychu a dovolenkových destinácií sa rozhodujú nerozvážne a často volia drahšie riešenia a atraktívne tropické krajiny.



Sporenie je o disciplíne, na ktorej sa dá pracovať, hovorí odborník. Motiváciou môže byť skutočnosť, že tí, ktorí dlhodobo sporia a vytvárajú rezervy, nepociťujú ani napriek ťažším finančným časom a zdražovaniu pnutie v rozpočte.



"Platí, že financie efektívne rozložíme podľa pravidla ideálnych finančných mier, kde desatina z príjmu ide na krátkodobé sporenie, dvadsatina na dlhodobé sporenie, tridsatina na úvery a štyridsatina na spotrebu," vymenúva profesionál. "Hneď ako príde výplata na účet, najskôr si odložte na sporenie, potom zaplaťte všetky účty a to, čo vám ostane, môžete rozumne minúť," radí. "Banky ponúkajú rôzne sporiace účty alebo podúčty, ale najefektívnejší spôsob je otvoriť si účet bez karty, aby ste nemali tendenciu míňať peniaze a optimálne aj s nulovým poplatkom za vedenie účtu," uzatvára.