Sporitelia v 2. dôchodkovom pilieri budú dostávať nový výpis

Bratislava 11. novembra (TASR) - Komunikácia medzi sporiteľmi v druhom dôchodkovom pilieri a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) sa bude meniť. Ľudia budú dostávať výpis z účtu po novom.



Ministerstvo práce ustanovilo Vzor informácie o dôchodkoch. Výpis z účtu bude mať nový vizuál aj obsah. "Hlavnou novinkou vo výpise je prognóza sporiteľovho dôchodku pri rôznych scenároch ekonomického vývoja. V prípade sporiteľov, ktorí si sporia v dlhopisovom garantovanom fonde, pribudne tiež takzvaná alternatívna prognóza. Tá zobrazí predpokladaný dôchodok sporiteľa, ak by prestúpil do najdynamickejšieho dôchodkového fondu," priblížil pre TASR vedúci oddelenia riadenia investícií VÚB Generali d.s.s. Igor Vilček. Zároveň uviedol, že z výpisu zmizne zoznam transakcií a pohybov na dôchodkovom účte. "Ten si však sporiteľ môže bezplatne prezrieť prostredníctvom elektronického prístupu k svojmu dôchodkovému účtu," priblížil Vilček.



Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť hodnotí, že sporiteľom pribudnú nové užitočné informácie. "Ľudia sa dozvedia, či si určili oprávnené osoby pre výplatu nasporenej sumy v prípade smrti, alebo by ich bolo dobré doplniť. Zistia tiež, o koľko vyšší môžu mať dôchodok, ak si začnú sporiť dobrovoľné príspevky, prípadne zvýšia sumu príspevkov, ktorú posielajú doteraz," priblížila spoločnosť vo svojom najnovšom novembrovom spravodaji. Okrem toho, ak v roku 2021 dovŕši sporiteľ vek 59 alebo 62 a viac rokov, dostane spolu s výpisom aj Informácie o dôchodkoch. "Nájde tu predpokladanú výšku dôchodku a možnosti, ako poberať dôchodok, či ako naložiť s nasporenou sumou," doplnila Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť.



Mení sa aj spôsob, akým budú správcovia informovať sporiteľov. Ak poskytnú spoločnosti emailovú adresu, výpisy môžu dostávať emailom. Sporitelia však môžu výpisy dostávať aj poštou na adresu, ktorá je uvedená v zmluve.