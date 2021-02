Sporitelia v 2. pilieri môžu z výpisov zistiť prognózu dôchodku

Bratislava 2. februára (TASR) - Sporitelia v 2. dôchodkovom pilieri sa okrem prehľadu o výške úspor, príspevkoch zamestnávateľa, ich zhodnotení aj poplatkoch za správu môžu z vlastného výpisu dozvedieť aj prognózu svojho budúceho dôchodku.



"Ide o novú, pre sporiteľa užitočnú informáciu o tom, aká bude pravdepodobne jeho celková nasporená suma na dôchodkovom účte pri jeho odchode do dôchodku, aj orientačná výška dôchodku. A to za predpokladu normálneho, dobrého, ale aj zlého vývoja na finančných trhoch. Aktuálny výpis tak obsahuje prognózu dôchodku v pesimistickom, základnom aj optimistickom scenári pri zohľadnení inflácie," vysvetľuje predseda predstavenstva Allianz - SDSS Miroslav Kotov.



Skutočná výška dôchodku podľa neho vo veľkej miere závisí od sporiteľa a jeho zvolenej investičnej stratégie. "Stále platí, že ak má sporiteľ menej ako 40 rokov, časť úspor by mal mať uložených v akciových fondoch, ktoré majú v dlhšom časovom horizonte väčší potenciál zhodnotenia ako v garantovaných fondoch," upozornil.



Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu zažili finančné trhy výkyvy, akciové fondy poklesli, no opäť sa zotavili. "Kto v strese presunul úspory z akciového negarantovaného fondu, pripravil sa o šancu participovať na opätovnom náraste akciových trhov," dodal Kotov.