Sporitelia v 3. pilieri môžu ušetriť na daniach

Bratislava 18. februára (TASR) - Sporiteľom v treťom dôchodkovom pilieri počas januára a februára prišiel výpis z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS). Ak majú zmluvu uzavretú po roku 2014, dostali aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch, ktoré môžu dokladovať k ročnému zúčtovaniu či daňovému priznaniu, aby ušetrili na dani.



Do tretieho piliera si na Slovensku dobrovoľne prispieva viac ako 860.000 sporiteľov. "Tretí pilier slúži na to, aby sme si vytvorili doplnkový zdroj príjmu, ktorý neskôr využijeme pri odchode do penzie. Nedosahuje také výnosy ako priame investície cez podielové alebo ETF fondy. No aj vďaka tomu, že si v ňom nemôžete zrušiť konto hneď pri prvom zaváhaní, postupne sa vám vytvorí väčší objem peňazí, s ktorými si na dôchodku prilepšíte," vysvetľuje investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.



Výhodou tretieho piliera je daňové zvýhodnenie príspevkov do sumy 180 eur ročne. Okrem výpisu prišlo klientom, ktorí vstúpili do tretieho piliera po 1. januári 2014, aj potvrdenie o prijatých platbách. To slúži ako doklad pre zamestnávateľa pri vypĺňaní daňového priznania. "Ak ste tak ešte neurobili, odovzdajte ho na mzdové oddelenie v práci alebo ak si daňové priznanie podávate sami, priložte ho ako prílohu," upozornil Burda.



Podľa neho je tento typ sporenia najvýhodnejší pre zamestnancov, ktorým do tretieho piliera prispieva aj ich zamestnávateľ. "Veľa firiem túto možnosť poskytuje ako benefit, keďže je to výhodné aj pre nich. Zamestnávateľ si totiž môže svoje príspevky odpočítať z daní až do výšky 6 % z vymeriavacieho základu každého zo zamestnancov. Výšku príspevku určujú zamestnávatelia v kolektívnej zmluve a často ide o konkrétne percento zo mzdy zamestnanca," priblížil analytik.



Výhodou tretieho piliera je aj to, že nasporené peniaze možno vybrať aj skôr ako pri odchode do dôchodku. "Sporitelia tak môžu urobiť najskôr po 10 rokoch od trvania zmluvy, ďalší výber potom môžu zrealizovať po ďalších 10 rokoch a tak ďalej. Takýmto výberom zmluva doplnkového dôchodkového sporenia nezaniká a pokračuje ďalej," doplnil Burda. Prostriedky, ktoré do tretieho piliera prispieva zamestnávateľ, si možno vybrať až pri odchode do dôchodku. Nárok na doplnkový dôchodok vzniká spolu s nárokom na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.