Sporitelia v podielových fondoch získajú daňové zvýhodnenie

Bratislava 19. júla (TASR) - Investori do podielových fondov môžu od budúceho roka zarobiť viac ako doteraz. Novela zákona o dani z príjmov, ktorú tento týždeň podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, prináša ich daňové zvýhodnenie. Po uplynutí troch rokov od vydania podielových listov nebude sporiteľ platiť daň z výnosov. Doteraz ich musel zdaniť 19 % sadzbou.



"Nová legislatíva ešte viac zatraktívni investovanie pre ľudí. V čase rastúcej inflácie to vnímame ako správny krok motivovať ich k investovaniu. Uvedené zmeny v praxi znamenajú, že klient ušetrí na dani, ktorú po novom po troch rokoch už nebude musieť platiť vôbec. To znamená, že dosiahne vyšší investičný výnos," priblížil Tomáš Cár zo správcovskej spoločnosti 365.invest.



Nová právna úprava sa bude automaticky vzťahovať aj na podielové listy nadobudnuté pred jej účinnosťou, zdôraznil v tejto súvislosti vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Martin Smrek. "Pre získanie daňového oslobodenia musia byť pri žiadosti o výplatu podielových listov splnené uvedené podmienky, po ich splnení budú predávané podielové listy vyplatené bez dane," doplnil. Oslobodenie sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré nemali podielové listy v obchodnom majetku.



Podielové fondy patria podľa prieskumu 365.invest medzi najobľúbenejšie formy investovania. Využíva ich 17 % Slovákov. Sporitelia môžu v závislosti od dĺžky investície či postoja k riziku investovať do akciových, dlhopisových, zmiešaných či realitných fondov. Na popularite získavajú aj fondy technologických spoločností, udržateľných firiem alebo spoločností využívajúcich technológiu blockchain.