Sporiteľňa vlani zaznamenala zisk po zdanení 180 miliónov eur

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská sporiteľňa v minulom roku dosiahla zisk po zdanení 180 miliónov eur. Medziročne sa znížil o dve percentá. Sporiteľňa zaznamenala rast vkladov aj úverov. Vyplýva to z konsolidovaných auditovaných hospodárskych výsledkov banky.



"Kľúčovou správou roka 2019, ktorá zásadne ovplyvní banky a ekonomiku na Slovensku, sa stalo nečakané zvýšenie bankovej dane. Vlaňajšok bol však pre Slovenskú sporiteľňu podľa ekonomických výsledkov stále úspešný," skonštatoval v stanovisku pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.



Podľa jeho slov sa banke darí napĺňať ciele. "Teší ma, že sa nám darí nahradiť klesajúce úrokové výnosy iným biznisom – najmä poistením a investovaním, ale darí sa nám aj motivovať ľudí, aby častejšie platili kartami ako hotovosťou. Georgea v mobile využíva už viac ako pol milióna klientov," zhodnotil Krutil.



Čistý úrokový výnos medziročne mierne klesol o 1,6 % na 430,7 milióna eur. Sporiteľňa uviedla, že tento pokles je dôsledkom dlhodobého dopytu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia. Negatívne sa to prejavilo aj na poklese čistej úrokovej marže, ktorá medziročne klesla z úrovne 2,71 % na 2,51 %.



Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 12,7 % na 145,2 milióna eur. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,3 % na 2,9 % a ich pokrytie opravnými položkami zostáva rovnaké. Banková daň sa medziročne zvýšila o 7 % na úroveň 32,5 milióna eur. Ročný príspevok zaplatený do rezolučného fondu bol vo výške 3,1 milióna eur, odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 11% na úroveň jedného milióna eur. Celková odvodová povinnosť banky dosiahla úroveň 36,6 milióna eur.



Objem úverov klientom dosiahol 13,8 miliardy eur a medziročne sa zvýšil o 7,9 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2018 vzrástli o 6,4 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli opäť úvery na bývanie, ktoré stúpli o 7,5 %, pričom spotrebné úvery ostali na rovnakej úrovni ako v závere predchádzajúceho roka, teda v objeme 1,8 miliardy eur. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 14,2 % a dosiahli úroveň 3,8 miliardy eur.



Vklady obyvateľstva medziročne stúpli z 11,2 miliardy eur na 12,1 miliardy eur, čo podľa sporiteľne predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2018 narástli z 13,7 miliardy eur na 14,4 miliardy eur.