Jaffe: Po krachu firmy Wirecard sa stále nenašla stopa po 1,9 mld. eur

Mníchov 26. júna (TASR) - Takmer tri roky po škandalóznom krachu spoločnosti Wirecard sa stále nenašla stopa po 1,9 miliardy eur, ktoré chýbali v jej účtovníctve. Vyhlásil to v pondelok správca konkurznej podstaty firmy Michael Jaffe. Výpoveď bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Markusa Brauna, ktorého súdia pre podozrenie zo sprenevery, odmietol. Neexistuje žiadny dôkaz, že chýbajúce peniaze a podkladové aktíva boli pravé, povedal Jaffe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Proces s Braunom a ďalšími dvoma bývalými manažérmi Wirecardu sa koná od decembra v Mníchove. Jadrom obžaloby je obvinenie, že Braun a jeho spoločníci fingovali obchody a predaje v hodnote miliárd eur, aby skupinu, ktorá bola v skutočnosti v červených číslach, udržali nad vodou a získali od bánk veľké úvery.



V rámci takzvaných obchodov TPA mali partnerské spoločnosti Wirecard v jeho mene v Ázii spracúvať platby platobnými kartami. Obžaloba to označila za výmysel, Braun však trvá na tom, že transakcie boli reálne a vinu za podvod nesú skutoční páchatelia. Jeho tím obhajcov označil za hlavného strojcu podvodu bývalého prevádzkového riaditeľa Jana Maršálka, Rakúšana s českými koreňmi, ktorý je na úteku.



"Je nemysliteľné, aby transakcia v takom rozsahu, aký uviedla spoločnosť Wirecard, zostala bez stôp v údajoch spoločnosti," uviedol Jaffe. Ak by existovali miliardové tieňové obchody, stopy po nich by jednoducho nemohli zmiznúť, uzavrel konkurzný správca.



Spoločnosť Wirecard podala návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti v júni 2020. Veriteľom dlhuje takmer 4 miliardy USD (3,68 miliardy eur) po tom, ako bola odhalená diera v jeho účtovníctve vo výške 1,9 miliardy eur, ktorá bola podľa audítorov výsledkom sofistikovaného globálneho podvodu. Firma podľa obžaloby zaúčtovala neexistujúce príjmy, ktoré pripisovala viacerým partnerom v iných krajinách. Použila falošné dokumenty, aby umelo nafúkla aktíva a stala sa atraktívnejšou pre investorov a zákazníkov.



Wirecard patril medzi hviezdy v nemeckom korporátnom segmente a bol zaradený aj do prestížneho akciového indexu najväčších nemeckých spoločností DAX. Rýchly pád prišiel po tom, ako spoločnosť Ernst & Young (EY) začiatkom leta 2020 odmietla podpísať audit za rok 2019. Dôvodom bolo, že v účtovníctve Wirecardu chýbalo 1,9 miliardy eur, ktoré mali byť uložené na správcovských účtoch v Ázii.



Spoločnosť neskôr pripustila, že aktíva v tejto hodnote pravdepodobne neexistujú. Podvody vo Wirecarde tak pripravili banky a investorov o viac ako 3 miliardy eur.