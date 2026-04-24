Športové komunity, pozor!
Aj tento rok môžete získať grant z o. z. BILLA ľuďom a posilniť aktivity vo svojom meste či obci.
Autor OTS
Bratislava 24. apríla (OTS) - Detský lyžiarsky klub, hobby bežci na sídlisku, ale aj družstvo amatérskych cyklistov. Vybrané organizácie, ktoré sa venujú komunitnému športu na Slovensku, sa aj v roku 2026 môžu uchádzať o podporu od o. z. BILLA ľuďom. V druhom ročníku grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE je na miestne športové aktivity vyčlenená suma 30 000 eur. Ambasádorom programu sa stal zjazdový lyžiar Andreas Žampa, pre ktorého je šport neoddeliteľnou súčasťou života.
Kluby, školy či organizácie, ktoré vo svojom okolí rozvíjajú šport a pohyb, sa môžu aj tento rok zapojiť do grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE. Program, ktorý o. z. BILLA ľuďom úspešne odštartovalo minulý rok, podporuje lokálne komunity v mestách aj obciach a prináša im radosť z aktívneho pohybu a spoločného športovania. „Mladé futbalové talenty, profesionálny šport, lyžovanie, beh, ale aj splavy či turistika. V BILLA a o. z. BILLA ľuďom už dlhodobo podporujeme rôzne druhy športových aktivít a vyvážený životný štýl, preto bolo otvorenie grantu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE v minulom roku prirodzeným rozšírením našich CSR aktivít. Prostredníctvom grantu pomáhame komunitám v mestách i na vidieku pokračovať v tréningoch, športových sústredeniach a práci s mládežou, ako aj vo vzdelávaní a rozvoji svojich členov,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Ambasádorom grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE je Andreas Žampa, reprezentant v zjazdovom lyžovaní, ktorý športom žije odmala. V programe vidí veľký prínos najmä na rozvoj športových zručností u detí i dospelých. „Od malička robím šport a mal som možnosť vyrastať prirodzene v pohybe. Dnes si ešte viac uvedomujem, aké je to dôležité, možno viac než kedykoľvek predtým. Zároveň viem, že nie vždy je jednoduché mať podmienky alebo podporu. Preto som veľmi rád, že BILLA prináša tento športový grant, ktorý vie reálne pomôcť komunitám, deťom alebo budúcim šampiónom začať alebo pokračovať. Som rád, že môžem byť ambasádorom programu a teším sa na všetky projekty a žiadosti,” uviedol Andreas Žampa.
V rámci grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE 2026 o. z. BILLA ľuďom podporí celkovo 24 vybraných projektov, ktoré si rozdelia atraktívnu sumu 30 000 eur. O grant sa môžu uchádzať športové kluby, obce a mestá, centrá voľného času či športové mimovládne organizácie pôsobiace v lokalitách, kde sa nachádzajú predajne BILLA. Program im pomôže s rozvojom rekreačného aj výkonnostného športu, podporou športových podujatí a aktivít aj s pravidelnými tréningami a záujmovou činnosťou.
„Podporiť vieme napríklad prenájom športových hál a sál, organizáciu tematického tábora, materiálne vybavenie športových podujatí a pretekov, ale aj množstvo ďalších aktivít spojených s komunitným športom. Prihlásené projekty môžu získať finančný príspevok do výšky 1 250 eur, pričom 250 eur z tejto sumy žiadatelia dostanú vo forme potravinovej karty na nákup občerstvenia v supermarketoch BILLA,“ vysvetlila Jana Gregorovičová.
Futbal, beh, hokej, ale aj menej tradičné aktivity ako vzdušná akrobacia, rafting či boccia. Aj takéto športy podporila BILLA v grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE v roku 2025. V pilotnom ročníku si 16 ocenených projektov rozdelilo celkovú sumu 20 000 eur, pričom granty našli rôzne využitie. Športovému klubu karate SEIWA pomohla získaná podpora pri usporiadaní letného sústredenia v Česku, kde sa pretekári zdokonalili v tréningoch a pripravili na novú súťažnú sezónu. Šachový klub Slovan Bratislava zas vďaka financiám od o. z. BILLA ľuďom zorganizoval sériu tréningových hodín pre mládežníckych šachistov. Grant získal aj športový klub SHEruns, ktorý sa zameriava na podporu žien v zdravom životnom štýle a športovaní, a financie využil na organizáciu tréningovo-workshopového jesenného brunchu.
Vodné športy zastúpil Klub vodáctva a raftingu Mistral Bratislava, ktorý vďaka podpore zabezpečil prípravu a účasť svojho ženského raftového tímu na Majstrovstvách sveta v raftingu v Argentíne. Slovenské reprezentantky tam zaznamenali úspešnú účasť a vybojovali až dve bronzové medaily. Zimné športy v prvom ročníku programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE zastúpil klub Amazing Kids, ktorý sa venuje krasokorčuľovaniu. „Krasokorčuľovanie je finančne náročný šport, a v spoločnosti málo docenený. Krasokorčuliari sú preto vďační za každú podporu. Z grantu od BILLA sme pokryli náklady na prenájom ľadovej plochy, telocvične a šatne počas sústredenia Talent HUB 2025. Ďakujeme aj za podporu formou darčekovej karty na nákup čerstvého ovocia – korčuliari tak nedostali iba kvalitnú prípravu, ale každý deň tiež dávku vitamínov,“ povedal Peter Blšťák z Amazing Kids.
Podpora smerovala aj občianskemu združeniu Belasý motýľ, jedinej organizácii na Slovensku, ktorá združuje ľudí s rôznymi nervovosvalovými ochoreniami. Vo svojich aktivitách sa venujú aj boccii, paralympijskému športu určenému pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. „Vďaka grantu od spoločnosti BILLA sme mohli podporiť aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Finančné prostriedky sme využili na sústredenie a turnaje v boccii, vrátane zabezpečenia ubytovania, stravy a občerstvenia pre účastníkov,“ vyjadril sa Jozef Blažek z o. z. Belasý motýľ.
Motivujete svoju komunitu k športu a máte v meste či obci predajňu BILLA? Do grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE sa zapojte kliknutím sem. Následne vyplňte prihlasovací formulár a ten zašlite na adresu granty@billa.sk s predmetom e-mailu „Športujte pre zdravie 2026“. Čas na prihlásenie sa máte do 31. 5. 2026, víťazné projekty budú oznámené do 15. 6. 2026.
Kto sa môže uchádzať o grant?
Známe i menej tradičné športy
Zapojte sa aj vy!
